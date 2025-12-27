Церковный праздник 28 декабря / © Фото из открытых источников

Завтра, 28 декабря, в православном календаре день памяти святых 2000 мучеников Сожженных в Никодимии. Событие связано с Великим гонением на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане Геркуле в конце III — начале IV века. В день Рождества Христова христиане Никодимии собрались в храме для совместной молитвы. По приказу императора или местных властей церковь окружили воины. Верующим сказали выйти и принести жертву языческим богам, но они отказались.

Тогда здание подожгли, и около двух тысяч христиан — мужчин, женщин, старцев и детей — погибли в огне, молясь и славя Бога.

Приметы 28 декабря

Народные приметы 28 декабря / © pexels.com

Лед на водоемах толстый, крепкий — зима длинная и морозная.

Если 28 декабря морозный и ясный день, то в ближайшие недели будут холодные — с морозами и продолжительным снегом.

Утренняя иней или изморозь — на следующий день возможен мороз и ясная погода.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным верованиям лучше избегать какой-либо активной работы руками и финансовых операций, в том числе заема денег. Также не рекомендуется ссориться или ругаться, особенно с родными и близкими — такие действия могут повлечь за собой неприятности и испортить атмосферу дня.

Что можно делать завтра

В этот православный день люди обращаются в молитвах к святым, прося поддержки своей веры, силы выдержать жизненные испытания, здоровья для родных и близких, а также покоя и мира в душе и в семье.