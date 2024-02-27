28 февраля — какой церковный праздник, зачем приносили из леса веточки сосны или ели

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 28 февраля, в православном календаре день памяти преподобного Василия Исповедника. Преподобный Василий был монахом и аскетом, выступавшим против иконоборческого движения, происходившего в Византии в 8-9 веках. Его отстаиваемые права на использование икон в культе были важной составляющей борьбы за правду веры и соблюдения канонов православия.

Во время правления императора Льва III Исавра иконоборчество стало официальной политикой византийской империи. Император пытался убрать иконы из церквей и запретить их использование в религиозных обрядах. Против этого поднимались протесты верующих, а между ними были и такие, как преподобный Василий Исповедник, бравший на себя ответственность за защиту икон и веры.

Он вместе с Прокопом Декаполитом был арестован из-за своей борьбы и вышел на свободу только после смерти императора. Умер в 750 году в глубокой старости.

Приметы 28 февраля

Народные приметы 28 февраля / Фото: pixabay.com

Дождливый день – к теплому, но сырому лету.

Плохая погода, но воробьи шумят – ждите потепления.

Длинные сосульки – к длинной весне.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что этот день не подходит для рукоделия, вышивания или вязания, потому что ничего не будет выходить, нити будут запутываться. Не стоит заливать водой огонь, вас будут ждать беды в будущем. Не рекомендуется заниматься важными делами, особенно теми, которые связаны с деньгами, – не будет успеха.

Что можно делать завтра

Интересно, что в этот день наши предки уходили в лес, откуда приносили веточку сосны или ели. Ее обязательно ставили в доме для защиты от нечистой силы. Также верили, что она поможет получить семейное благополучие, счастье и любовь.

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