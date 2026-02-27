Церковный праздник 28 февраля / © unsplash.com

Завтра, 28 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного исповедника Василия, постника Прокопова. Святой преподобный Василий был христианским иноком и подвижником добродетели, жившим в VIII веке во времена одного из самых суровых кризисов в истории Православной Церкви — иконоборческой ереси.

Иконоборчество — это богословская и политическая волна византийской истории, инициированная императором Львом Исавром (717–741). Она отрицала почитание святых икон и преследовала тех, кто верил, что иконы должны быть почитаемы как свидетельство веры в Богочеловека Иисуса Христа. В это время многие православные монахи и богословы подвергались преследованиям, заключениям и пыткам только за то, что они отстаивали православную веру и почитание икон.

Василий, как и его духовный наставник Прокопий, решил отдать свою жизнь служению Богу через монашеский подвиг. Он отдалился от мирской жизни, посвятив себя безмолвной молитве, строгому посту и духовным скорбям — подвижничеству, характерному для ранних отшельников.

Вместе с Прокопием Декаполитом Василий открыто выступил против иконоборческой ереси. За это обоих подвижников схватили и подвергли многочисленным пыткам. Они были осуждены и заключены за свою верность вере, терпя страдания и тесную темницу на протяжении многих лет. Это были не только физические испытания — эти страдания стали выражением их духовного подвига и несокрушимой веры в истину Православия.

После смерти императора-иконоборца Василий и Прокопий были уволены вместе с другими православными исповедниками. Они вернулись в монастырскую жизнь, продолжая духовные подвиги, наставляя братию и мирян в вере и добродетельной жизни. Василий был выдающимся примером постника — того, кто через пост, молитву и преданность Господу приобретал духовную силу и благодать.

После освобождения Василий прожил еще много времени, посвятив себя молитве, духовному наставничеству и аскетическому подвижничеству. По православной традиции, он почил мирной смертью в конце своей жизни в первой половине VIII века, оставив после себя пример веры, терпения и любви к Богу и Его Церкви.

Приметы 28 февраля

Народные приметы 28 февраля / © pexels.com

Птицы активно поют — до теплой весны.

Утренний туман — ждите дождливую весну.

Яркое солнце 28 февраля — весна придет рано и будет теплой.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям 28 февраля — день, когда следует быть особенно осторожными в быту. Не советуют подметать или мыть пол, чтобы случайно не выгнать из дома счастья и здоровья. В старину также пытались не выходить вечером без необходимости: день считался непростым, склонным к неудачам, поэтому от лишних дел лучше отказаться.

Что можно делать завтра

В этот день верующие обращаются к святому преподобному Василию, исповеднику и постнику, как к покровителю и заступнику пред Господом. Его просят об исцелении от болезней, укреплении веры, поддержке семейного счастья и благополучия. Особенно почитается трудолюбие: каждый, кто посвящает этот день труду, может рассчитывать на благосклонность святого и благоприятный поворот судьбы.