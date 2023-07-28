28 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 28 июля, в православном календаре день памяти равноапостольного князя Владимира. Равноапостольный князь Владимир Великий, также известный как Владимир Святославич, был выдающимся правителем Киевской Руси, правившим с 980 до 1015 года. Он снискал славу как реформатор и государствотворец, а его правление признано одним из самых влиятельных периодов в истории Руси.

Владимир родился примерно в 958 году в династии Рюриковичей. Происходил он из Великого княжества Киевского, которое было разделено на несколько независимых княжеств. После смерти своего отца Святослава Владимир начал борьбу за власть над родным княжеством. После многих внутренних конфликтов и соревнований он сумел объединить большую часть Руси под своей властью.

Один из самых известных эпизодов в жизни Владимира Великого – его принятие христианства. Его выбор религии имел огромный исторический вес, потому что это также повлияло на весь его народ. Владимир, будучи язычником, сначала изучал разные религии, в том числе христианство, ислам и иудаизм. В конце концов он избрал православное христианство и крестился в 988 году.

После своего крещения Владимир активно распространял христианство на своих территориях и превратился в великого защитника и распространителя веры. Он основал многочисленные церкви и монастыри, а также ввел новый законодательный порядок, основанный на христианских принципах. Такие действия способствовали объединению разных народов на территории Руси, а также повысили культурное и религиозное влияние государства.

Достижения Владимира Великого не ограничивались только внутренними делами. Он активно вел внешнюю политику, укрепляя дипломатические отношения с другими странами, преимущественно с Византией и Востоком. Владимир также удачно относился к экономическому развитию страны, поддерживал торговлю и развивал города.

После смерти Владимира Великого его правление продолжили его потомки, а его деятельность стала толчком для дальнейшего развития Киевской Руси. Его имя стало символом создания государства, христианизации и культурного развития древнерусской цивилизации. Владимир Великий оставил незабываемое наследие в истории Украины и всего восточнославянского мира.

Церковный праздник 28 июля – день памяти мучеников Кирика и Иулитты.

Мученики Кирик и Иулитта были христианскими святыми, жившими в Малой Азии. История их жизни и мученичества передается в христианских легендах и апокрифических произведениях. Иулитта (Юлита) была известна как очень верная христианка, жившая в Иконии (современный Конья, Турция). Она имела сына по имени Кирик, и вместе они практиковали свою христианскую веру, несмотря на преследование христиан в то время. Согласно легенде, во времена правления императора Диоклетиана, христианство было запрещено, и верующие стали объектом жестоких преследований. Иулитта отказалась отказаться от своей веры даже после многочисленных призывов вернуться к язычеству. Диоклетиан попытался заставить Иулитту отказаться от христианства, заставив ее принести жертву языческим богам. Но она не согласилась и отказалась выполнить этот приказ. Даже перед угрозами смерти и мучений, она осталась преданной своей вере. По некоторым отчетам, Иулитта была подвергнута более десятку мучений, но ничего не смогла сломать ее веры. Император, возмущенный ее непреклонностью, решил избавиться от нее навсегда. Его сын Кирик, который был христианином в тайне, узнал планы императора и решил помочь матери. К сожалению, планы Кирика открылись, и они оба стали мучениками.

Приметы 28 июля

Народные приметы 28 июля / Фото: Pexels

Туман плотный – будут дожди и придет похолодание.

Услышать гром к сильным ливням.

Лошадки громко скрежещут — ждите засухи.

Что сегодня нельзя делать

Народные поверья утверждают, что в этот день нельзя ссориться, жаловаться, выяснять отношения, показывать недовольство своей жизнью, в противном случае можно навлечь проблемы. Согласно наставлениям Церкви нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Воздержитесь от новых почений, лжи.

Что можно делать сегодня

Наши предки пытались 28 июля как можно меньше выходить из дома. Все свободное время посвящали молитвам, семье. Святых мучеников обычно просили об исцелении от болезней, благополучии, получении успехов.

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