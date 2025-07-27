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28 июля — какой церковный праздник, почему женщинам в этот день запрещается выполнять тяжелый физический труд
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 28 июля, в православном календаре день памяти святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Святые апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен — христианские святые первого века, принадлежащие к числу Семидесяти апостолов и семи диаконов, избранных для служения в Иерусалимской Церкви. Их жизнь связана с началом христианской проповеди после Вознесения Иисуса Христа и со становлением Церкви.
В книге Деяний апостолов (Деян. 6:1–6) описано, как апостолы избрали семь мужей, “полных Святого Духа и мудрости”, чтобы они помогали в ежедневном служении — в частности, распределяли милостыню между вдовами, чтобы апостолы могли сосредоточиться на молитве и проповеди Слова. Среди этих семерых были: Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай Антиохийский.
Все четверо апостолов почитаются как святые, мученики и среди Семидесяти апостолов, которых Иисус послал по двое проповедовать.
Приметы 28 июля
На Прохора мокро — осенью будет много болота.
Если день солнечный и безветренный — ждите тихую, длинную осень и хороший урожай гречки.
Роса утром — к урожаю пшеницы.
Что завтра нельзя делать
В этот день женщинам не рекомендуется выполнять тяжелую физическую работу. Следует воздержаться от уборки, стирки, ремонта, строительных дел, огородных забот и сбора урожая. Если есть возможность, лучше посвятить время отдыха, чтобы сохранить силы и избежать истощения или недугов.
Что можно делать завтра
В народе этот праздник считали настоящим пределом лета. Конец июля приносит с собой ощутимые изменения в природе: ночи удлиняются и становятся холоднее, все чаще веет северный ветер, а на деревьях начинают появляться первые желтые листья. Но, несмотря на эти признаки приближения осени, солнце еще не теряет сил — его лучи щедро обжигают землю.