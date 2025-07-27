Церковный праздник 28 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 28 июля, в православном календаре день памяти святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Святые апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен — христианские святые первого века, принадлежащие к числу Семидесяти апостолов и семи диаконов, избранных для служения в Иерусалимской Церкви. Их жизнь связана с началом христианской проповеди после Вознесения Иисуса Христа и со становлением Церкви.

В книге Деяний апостолов (Деян. 6:1–6) описано, как апостолы избрали семь мужей, “полных Святого Духа и мудрости”, чтобы они помогали в ежедневном служении — в частности, распределяли милостыню между вдовами, чтобы апостолы могли сосредоточиться на молитве и проповеди Слова. Среди этих семерых были: Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай Антиохийский.

Все четверо апостолов почитаются как святые, мученики и среди Семидесяти апостолов, которых Иисус послал по двое проповедовать.

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Приметы 28 июля

Народные приметы 28 июля / © unsplash.com

На Прохора мокро — осенью будет много болота.

Если день солнечный и безветренный — ждите тихую, длинную осень и хороший урожай гречки.

Роса утром — к урожаю пшеницы.

Что завтра нельзя делать

В этот день женщинам не рекомендуется выполнять тяжелую физическую работу. Следует воздержаться от уборки, стирки, ремонта, строительных дел, огородных забот и сбора урожая. Если есть возможность, лучше посвятить время отдыха, чтобы сохранить силы и избежать истощения или недугов.

Что можно делать завтра

В народе этот праздник считали настоящим пределом лета. Конец июля приносит с собой ощутимые изменения в природе: ночи удлиняются и становятся холоднее, все чаще веет северный ветер, а на деревьях начинают появляться первые желтые листья. Но, несмотря на эти признаки приближения осени, солнце еще не теряет сил — его лучи щедро обжигают землю.