28 июня— День Конституции Украины: история праздника, его традиции, будет ли государственный выходной

День Конституции Украины / © Pixabay

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Традиционно День Конституции Украины в 2025 году также будем праздновать 28 июня. Это будет суббота. Именно в этот день была создана Конституция нашего государства, которая определила ее территориальную целостность, суверенитет, а также права, свободы и обязанности каждого гражданина Украины.

Всегда День Конституции Украины был для нас выходным днем. Если он приходился на субботу или воскресенье (как в этом году), выходным был ближайший к этой дате понедельник. К сожалению, из-за полномасштабного вторжения России вступила в силу статья 6 Закона Украины “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения”, согласно которой все выходные дни отменены.

Как принимали Конституцию Украины: история

Сразу после определения суверенитета Украины (16 июля 1990) началось создание Конституции как Основного Закона государства. Сначала в октябре была создана Конституционная комиссия. С 1991 по 1996 год комиссией было разработано несколько вариантов Конституции, которые обсуждали и дополняли.

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Над созданием документа работали долго и вдохновенно, было много споров, особенно касающихся государственной символики, распределения власти и собственности, статуса Автономной Республики Крым, статуса русского языка.

Наконец, в ночь на 28 июня 1996 года Верховной Радой была принята финальная версия Конституции Украины. Тогда документ одобрило две трети депутатских голосов. В Конституции были указаны: сильная власть президента, гарантировались права частной собственности, утверждены символы государства, ликвидация автономности для Крыма и господство украинского языка.

Хотя Конституция Украины и была создана именно в 1996 году, она имеет свою, гораздо более глубокую историю. Украинский народ прошел долгий путь к ней. Так, первую Конституцию создал Филипп Орлик в 1710 году. Документ назывался “Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского”. Он сыграл очень важную роль в истории нашего государства.

Вторую Конституцию приняла в 1918 году Центральная Рада УНР. В ней содержалось достаточно прогрессивное в то время понятие о государственности. Создавали документ под руководством Михаила Грушевского, однако, он не смог вступить в силу из-за немецкого вторжения.

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