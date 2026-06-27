Церковный праздник 28 июня / © pexels.com

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Завтра, 28 июня, в православном календаре день перенесения мощей святых бессеребренков Кира и Иоанна. Святые бессеребряные Кир и Иоанн — это одни из самых почитаемых святых в христианстве, живших во время поздней Римской империи. Они были известны как врачи, лечившие не ради вознаграждения, а по любви к ближнему, за что и получили титул «бессеребряные». Их служение объединяло медицинскую практику с глубокой верой, молитвой и духовной поддержкой больных.

После мученической смерти святых Кира и Иоанна их мощи стали объектом особого почитания среди христиан. В ранней Церкви перенос мощей святых рассматривался как сакральное событие, свидетельствующее о победе веры над смертью и напоминающее о непрерывности духовного присутствия святых в жизни верующих.

Перенос мощей святых бессеребренников был связан с распространением их культа в разных регионах христианского мира. Такие события обычно сопровождались торжественными богослужениями, молитвами, а также строительством храмов или часовен на новых местах пребывания святынь.

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До сегодняшнего дня святые Кир и Иоанн почитаются как покровители больных и врачей. К их мощям обращаются с молитвами об исцелении, духовной поддержке и укреплении веры. Их образ напоминает о том, что подлинная помощь человеку не всегда измеряется материальным вознаграждением, а часто является проявлением любви и служения.

Приметы 28 июня

Народные приметы 28 июня / © pexels.com

Ясная погода — лето будет теплым, но сухим.

Северный ветер — ждите похолодания.

Птицы рано громко поют — в теплую погоду.

Что завтра нельзя делать

Церковь в этот день призывает к внутренней чистоте и миру в сердце: избегать ссор, злобы, сплетен, клеветы, зависти и алчности, а также не подвергаться унынию. Ведь все это по христианскому учению разрушает душу человека и отдаляет его от духовной гармонии.

Что можно делать завтра

В народной традиции этот день известен как Крапивное заговение — когда-то он имел особое уважение и считался значимой вехой летнего календаря. Существовало поверье, что крапиву следует рвать без перчаток, голыми руками: поэтому очищалось тело, а в частности со временем должны исчезать боли в суставах. Такой обряд воспринимался как своеобразное сочетание с природой и ее лечебной энергией.

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