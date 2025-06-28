Церковный праздник 28 июня / © Фото из открытых источников

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Сегодня, 28 июня, в православном календаре день перенесения мощей святых бессеребренков Кира и Иоанна. Святой Кир был врачом, жившим в городе Александрия (Египет). Он принял христианство и бесплатно лечил людей, одновременно обращая их ко Христу. Иван был воином, который впоследствии присоединился к Киру, став его сподвижником в вере.

Приблизительно в 311 году они пострадали за христианскую веру. Тогда императором был Диоклетиан, желавший распространить язычество. Сначала их мощи находились в городе Канопи (недалеко от Александрии), однако по указанию святителя Кирилла Александрийского их перенесли в город Манупу, в храм, построенный в их честь.

Приметы 28 июня

Народные приметы 28 июня / © unsplash.com

Ясный день — до сухого июля.

Дождь 28 июня — до дождливого жатвенного сезона.

Если утром туман — жди жаркого дня.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным верованиям, в этот день категорически не советуют ни занимать деньги, ни самому брать в долг — это может принести финансовые затруднения. Также не следует вступать в споры или ссориться — оскорбление останется надолго и трудно будет его уладить. Отказывать кому в помощи считается плохой приметой, потому что впоследствии сам можешь остаться без поддержки. Не стоит жениться 28 июня — говорят, что такой брак будет неустойчивым и быстро распадется.

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Что можно делать сегодня

В народе издавна считалось, что 28 июня — лучшее время для уборки крапивы: именно в этот день она обладает самой целебной силой. В древности ее активно использовали на кухне — добавляли в борщи, салаты, начинки для пирожков. Отвары, приготовленные из крапивы, собранной в этот день, считали особенно полезными — их применяли как природное лекарство от различных недугов.