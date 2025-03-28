Церковный праздник 28 марта / © Фото из открытых источников

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Сегодня, 28 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Иллариона Нового. Он был выдающимся монахом и подвижником, жившим в VIII веке в Византийской империи. Родившись в семье аристократов, он отказался от мирских благ и посвятил свою жизнь Богу, избрав путь монаха.

Илларион стал известен благодаря своей суровой аскезе, духовному подвигу и глубокой молитве. Он провел большую часть своей жизни в пустыне, где безлюдно молился, постился и работал. Его жизнь была полна чудес и знамений, а молитвы святого имели силу исцелять людей, которые обращались к нему за помощью.

Илларион также активно выступал против ересей, в частности иконоборчества, которое получило распространение в то время. Он оставался верен традиции почитания святых икон и подчеркивал их важность в церковной жизни.

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Церковный праздник 28 марта — день памяти святого преподобного Стефана

Стефан родился в состоятельной семье, однако, поняв, что мирские блага не дают подлинного счастья, он решил оставить все и вступить в монастырь. Отказавшись от богатства и социальных привилегий, он посвятил себя служению Богу.

Приняв монашество, Стефан сначала жил в монастыре, но затем отправился в пустыню, где всю свою жизнь посвятил глубоким молитвам, постам и духовному росту. Он не только страдал в физическом плане, но и боролся со всеми искушениями, вставшими на его пути. Его аскетический путь принес плоды в виде чудес, которые он совершал, исцеляя больных и помогая страждущим.

Со временем Стефан стал известен своей борьбой с ересями, в частности с иконоборчеством, распространенным в то время. Он отстаивал важность почитания святых икон и церковных традиций, подчеркивая, что это важный элемент веры.

О последних годах жизни святого сохранилось несколько версий. По одним источникам, он продолжал жить в уединении, все более углубляя свою духовную практику. Другие свидетельствуют, что он активно поддерживал других монахов и мирян в их духовной жизни.

Преподобный Стефан скончался в мире, и его святость была признана еще при жизни или сразу после смерти. Его канонизация стала важным моментом для церкви, а его пример стал вдохновением для многих христиан.

Приметы 28 марта

Народные приметы 28 марта / © Unsplash

Ветряно, это может означать дождливую весну.

Если в этот день сильно птицы поют, то это предполагает тёплую и богатую урожай осень.

Ясно и солнечно, то лето будет жарким.

Что сегодня нельзя делать

Запрещается гулять, пить, развлекаться. Важно направить свои мысли на молитву и честь святого Стефана, чтобы получить от него благословение. Также верующим рекомендуется избегать лишней работы, особенно отвлекающей от духовных занятий.

Что можно делать сегодня

Это идеальный день для углубленной молитвы, обращение к Богу с просьбой о помощи и благословении. Также стоит помолиться за святого преподобного Стефана, чествуя его подвиг и духовное учение. Этот день также подходит для саморефлексии — задуматься о своих поступках, просить прощения у Бога и верить в его милосердие. Это время для духовного очищения и обновления.