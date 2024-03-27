28 марта — какой церковный праздник, ни в коем случае не делайте одну вещь, если не хотите все потерять

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 28 марта, в православном календаре день памяти преподобного Иллариона Нового. Преподобный Илларион Новый был известным христианским святым, жившим в VIII веке. Он родился в Каппадокии и с детства был обучен Священному Писанию. В двадцатилетнем возрасте Илларион покинул свою семью и имущество, чтобы стать монахом в монастыре у Византии. Позже он стал учеником святого Григория Декаполита.

Илларион пытался подражать преподобному Илариону Великому, из-за чего и получил прозвище "Новый". Он был известен своими подвигами в посте, молитвах и других монашеских практиках. Впоследствии Илларион стал игуменом монастыря Пелекита, где он совершал чудеса, исцелял больных и изгонял злых духов.

Во время правления императора Льва V Армянина, Иллариона преследовали из-за чествования святых образов. Его заключили в тюрьму и подвергли мучениям за отказ принять иконоборную ересь. После смерти Льва новый император Михаил II освободил Иллариона и он поселился в обособленной келье.

Приметы 28 марта

Народные приметы 28 марта / Фото: Pexels

Ласточки начали выть гнезда возле домов — к прохладному лету.

Кошка спит, пряча нос, ждите морозов.

Днем дождь — к обильному урожаю.

Что завтра нельзя делать

Девушкам не разрешается поднимать с земли монеты, ведь можно остаться одинокой навсегда. Запрещено пить алкогольные напитки, в противном случае всю жизнь человека будет преследовать беда. Нельзя хлопать дверью, в дом придут несчастья и болезни. Забудьте о больших финансовых расходах — иначе потеряете все, что у вас есть.

Что можно делать завтра

Этот день считается благоприятным для уборки. Наши предки верили, очищая дом от грязи, вы также очистите его от отрицательной энергии. Не забудьте сходить в баню, чтобы отмыться от всех проблем.

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