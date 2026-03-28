Церковный праздник 28 марта / © pexels.com

Реклама

Сегодня, 28 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Иллариона Нового. Преподобный Илларион Новый (Х-ХІ век) известен как выдающийся богослов, духовный наставник и чудотворец. Родившись в Киеве, он рано почувствовал призвание к монашеской жизни и постригся в один из монастырей столицы. Его духовный путь характеризовался суровой аскезой, молитвой и глубоким познанием Священного Писания.

Илларион Новый прославился как проповедник истинной веры и наставник многих монахов, при этом его советы и духовные наставления оказали глубокое влияние на развитие монашеской жизни в Киевской Руси. По свидетельству летописцев, он имел дар чудотворения, исцелял больных и наводил мир по спорным делам.

Церковный праздник 28 марта — день памяти святого преподобного Стефана

Преподобный Стефан, епископ Волынский, жил в XIII веке и отмечался не только как церковный иерарх, но и как ревностный подвижник. Его служение было направлено на утверждение православной веры на Волыни, духовное воспитание народа и защиту нравственных ценностей в непростые времена.

Реклама

Стефан известен своей великой благочестивостью, терпением в страданиях и жертвенностью. По преданию он активно поддерживал монастыри, способствовал развитию книжности и сохранению духовного наследия святых отцов.

Приметы 28 марта

Народные приметы 28 марта / © pexels.com

Ветер с юга — ожидается жаркое лето, с севера — холодное.

Какая погода 28 марта, такова может быть и на Пасху.

Воробьи громко чирикают — предсказывает теплую погоду.

Что сегодня нельзя делать

По народным приметам 28 марта не советуют пускать в голову плохие обиды или злые намерения — все помыслы должны оставаться чистыми, иначе можно привлечь неприятности или неудачи. Также существует поверье, что в этот день не следует выворачивать карманы — это может стать причиной финансовых затруднений или нищеты.

Что можно делать сегодня

В православии в этот день люди обращаются к преподобному Иллариону как к защитнику и покровителю перед Богом. Ему молятся об исцелении от тяжелых недугов, просят помощи при проблемах со зрением и верят, что святой оберегает от всего злого и приносит духовную защиту.