28 мая — какой церковный праздник, почему купание в водоеме под запретом этого дня

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 28 мая, в православном календаре день памяти преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского. Преподобный Никита Исповедник, епископ Халкидонский, был выдающимся духовным лидером и защитником православия во времена иконоборчества, происходившего в VIII веке. Он родился в благочестивой семье в Кесарии Вифинийской и с детства стремился к духовности, прислуживая в церкви.

После смерти матери его отец принял монашеский постриг, а Никита присоединился к Мидикийскому монастырю, где он проявил свои способности и глубокую веру в Бога. За семь лет добродетельной жизни в монастыре, Никиту рукоположили на пресвитера, а позже он стал игуменом обители после смерти святого Никифора.

Преподобный Никита известен своим милосердием и неравнодушием к страданиям ближних. Он всегда помогал нищим, принимал путешественников в своем доме, заботился о сиротах и вдовах, с благоговением относился к святым иконам. Его жизнь была примером богоугодия и милосердия.

Во времена иконоборчества, когда император Лев Армянин пытался уничтожить святые иконы, преподобный Никита мужественно выступал против этой ереси и убеждал людей продолжать благоговейно поклоняться святым изображениям. За свою верность этим святым образам, он переживал много страданий, был подвергнут пыткам и отправлен в ссылку.

Преподобный Никита умер в начале IX века, оставив после себя свои мощи, у которых стали совершаться многочисленные чудеса исцеления.

Церковный праздник 28 мая – день памяти священномученика Евтихия, епископа Мелитинского

Священномученик Евтихий, епископ Мелитинский, жил в I веке и был известен своей преданностью христианской вере и проповедованию. Он родился в регионе Фригии, сейчас находится на территории современной Турции. Евтихий стал учеником апостола Иоанна Богослова и позже помощником апостола Павла.

Он был рукоположен в епископа Себастии (позже переименован в "Самария") в Палестине. Евтихий проповедовал Евангелие, уничтожал храмы идолов и претерпел заключение и пытку за свою веру. Несмотря на жестокие пытки, он всегда находил силы выдерживать мучения благодаря поддержке Господа.

По легендам, Евтихий был открытым критиком идолопоклонников и язычников, проповедуя, что Иисус Христос – единственный истинный Бог. Его праведная жизнь окончилась в глубокой старости в родном городе Себастии. Некоторые источники утверждают, что он погиб мученической смертью в начале II века.

Приметы 28 мая

Народные приметы 28 мая / Фото: Unsplash

Дождь — к сухой осени.

В небе долго видна радуга — ждите непогоду.

Осы активно летают — в ближайшее время погода улучшится.

Что завтра нельзя делать

В полдень наши предки закрывали окна и двери, чтобы в дом не прошли злые духи. Также было запрещено купаться в водоеме, верили, что это к беде. Родители старались не ругать своих детей, потому что иначе благополучие уйдет из семьи на целый год.

Что можно делать завтра

Беременные женщины шли в этот день в поле, чтобы их будущий ребенок обладал таким же крепким здоровьем, как и молодые колоски. Крестьяне молились святому Никите, чтобы тот подарил здоровье домашней птице.

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