28 ноября — какой церковный праздник, что нельзя делать, иначе влезете в долги

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 28 ноября, в православном календаре день памяти святого преподобномученика Стефана Нового. Это известный православный святой, испытавший страдания во время иконоборческого периода в истории Византии. Он стал примером твердости в вере и твердости в отстаивании православного учения.

Святой Стефан родился в Константинополе в благочестивой христианской семье. Его родители долго молились о рождении ребенка, и Господь даровал им сына. Они воспитывали его в православной вере и благочестии. В юном возрасте Стефан поступил в монастырь святого Авксентия близ Константинополя. Там он полностью посвятил себя аскетической жизни, молитве, посту и изучению Священного Писания. Его духовная жизнь и стремление к чистоте сделали его уважаемым среди братии монастыря.

Стефан стал монахом и быстро достиг духовной зрелости. Он был примером для других, соблюдая строгие правила поста и молитвы. По своей праведности и духовной мудрости его избрали игуменом монастыря. В это время в Византии распространилось иконоборческое движение, поддерживаемое императором Константином V Копронимом. Иконоборцы отрицали почитание икон, называя это идолопоклонством, и стремились уничтожить святыни.

Стефан Новый стал одним из наиболее активных защитников православного учения о почитании икон. Он смело выступал против императорского указа, призывая христиан оставаться верными традициям Церкви. За его жесткую позицию Стефана арестовали и заключили в тюрьму. В тюрьме он продолжал молиться и поддерживать других заключенных.

В 767 году император приказал убить Стефана. Святой подвергся жестоким пыткам, но не отрекся от своей веры. Он был избит до смерти и умер как мученик за православную веру.

Церковный праздник 28 ноября – день памяти святого мученика Иринарха

Святой Иринарх жил во времена гонений на христиан, организованных императором Диоклетианом (284–305). Он был язычником и поначалу участвовал в казнях христиан, поскольку служил в римской администрации.

Однако во время одной из казней святой Иринарх стал свидетелем великой веры христиан. Он увидел, как мученики смело переносили страдания, а их сердца были исполнены мира и любви к Богу. Это поразило его настолько, что он стал сомневаться в истинности языческих верований и стал задумываться о силе христианской веры. В конце концов, Иринарх уверовал во Христа. Покинув языческую жизнь, он принял крещение. Его обращение стало публичным свидетельством и вызвало гнев язычников.

Иринарха арестовали за веру во Христа и подвергли многочисленным пыткам, чтобы заставить его отречься от своей веры. Однако он остался твердым в своей преданности Богу. Святой погиб мученической смертью, за что Церковь причислила его к лику святых.

Приметы 28 ноября

Народные приметы 28 ноября / Фото: Unsplash

Кошка скребет когтями стену до сильного ветра или вьюги.

Выпало много снега к урожайному году.

Оттепель указывает, что скоро начнутся заморозки, которые продлятся долго.

Что завтра нельзя делать

Чтобы не отпугнуть успех и счастье, нельзя в этот день громко смеяться и ссориться. Незамужним девушкам запрещается ходить с распущенными волосами — долго придется ждать жениха. Не следует отдавать что-то из дома – с этим влезете в долги.

Что можно делать завтра

Если в этот день выпал снег, то нужно взять его в ладони, подбросить вверх и загадать желание. Наши предки приметили, что наши предки заметили, что наши предки в этот день следят.

Читайте также: