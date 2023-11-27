28 ноября — какой церковный праздник, почему в День сойки следует обратиться за советом к старшим

Завтра, 28 ноября, в православном календаре день памяти святого Стефана. Святой Стефан, почитаемый был преподобномучеником и исповедником, защищавшим почитание святых икон в Византийской империи. Он родился в 715 году в Константинополе. Его мать посвятила его Богу и принесла его во Влахернский храм Пресвятой Богородицы. В то время императором был Лев Исавр, начавший гонения на святые иконы и тех, кто их чтил. Стефан с детства любил иконы и отдавал им поклонение. Он стал монахом в монастыре Святого Антония и впоследствии стал игуменом. Он был известен своей аскетической жизнью, молитвой и чудесами.

Стефан отказался признать иконоборческий собор 754 года, осудивший почитание икон. Он также выступал против продолжавшего гонения императора Константина Копронима. За это был заключен, истязан и изгнан из города за свою веру. Он скончался от своих ран в 767 году. Его считают покровителем домашнего скота, особенно лошадей. В день его памяти хозяева кормили лошадей из серебряной посуды, чтобы уберечь их от болезней.

Церковный праздник 28 ноября – день памяти мученика Иринарха

Мученик Иринарх был раннехристианским свидетелем веры, пострадавшим во времена императора Диоклетиана в IV веке. Он был начальником полиции в Севастии, городе Малой Азии. Он был справедливым и честным человеком, не допускавшим насилия и несправедливости. Принял христианство под влиянием святого Бласия, епископа Севастии, который был его другом и наставником. Он также воспитал в вере своих семерых дочерей: Олимпиаду, Теодотию, Теоктисту, Теодулу, Доротею, Евдоксию и Виринию.

Когда Диоклетиан издал указ о преследовании христиан, Иринарх отказался выполнять его и открыто признался в своей вере. Он был арестован и приведен к императору, пытавшемуся соблазнить его обещаниями и угрозами.

Иринарх не изменил своему Господу и выдержал много мучений и пыток. Его избивали, растаскивали, обжигали, морили голодом, бросали в воду и огонь, но Бог сохранял его жизнь и давал ему силу. Он также поощрял и поддерживал своих дочерей, которых также увлекли и подвергали страданиям за Христа. Они все умерли от меча, а Иринарх был обезглавлен. Его мощи были похоронены в Севастии, а позже перенесены в Константинополь. Он считается покровителем полицейских и военных.

Приметы 28 ноября

Народные приметы 28 ноября / Фото: Pexels

Резкое потепление означает, что скоро похолодает и надолго.

Холодная, но сухая погода показывает, что летом будет жарко.

Ночью снегопад – снег будет лежать долго.

Что завтра нельзя делать

Запрещено давать или брать взаймы деньги, верили, что это принесет только проблемы в финансовом плане. Также после полудня не убирались в доме. Иначе можно было Рождество встретить с нечистью в доме.

Что можно делать завтра

Верили, что в День сойки, как называли в древности 28 ноября, нужно попросить совета у старшего поколения. Она обязательно будет правильной и полезной. Также в этот день было принято гадать, верили, что любые ритуалы помогут навлечь на себя удачу и счастье.

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