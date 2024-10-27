28 октября — какой церковный праздник, о чем просить в молитвах к Параскеве Пятницы

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 28 октября, в православном календаре день памяти святых мучеников Терентия и Неонилы. Терентий был христианским служителем, проповедовавшим веру во Христа. Согласно преданию, он подвергся преследованиям за свои взгляды, что привело к его аресту. Многие источники описывают Неонилу как жену Терентию. Она тоже была верной христианкой. После ареста мужчины, Неонила пыталась поддерживать его верность во Христе.

Оба святых были подвергнуты пыткам за отказ отречения от своей веры. Неонила, как свидетельствует предание, также подверглась преследованиям, но оставалась непоколебимой в своей вере. Оба святых в результате были казнены, отдав свою жизнь за Христову веру.

Церковный праздник 28 октября — день памяти святой мученицы Параскевы Пятницы

Святая Параскева, согласно преданию, родилась в городе Иконий (современная Турция) в семье богатых и благочестивых родителей. Ее имя "Параскева" означает "пятница", указывающая на день, когда она была рождена или освящена.

С юных лет Параскева проявляла глубокую веру в Бога и, наконец, решила посвятить свою жизнь служению Христу. Она отказалась от брачной жизни и материальных благ, избрав путь аскетизма и служения.

Параскева пала жертвой преследований христиан во времена римских императоров. За отказ отречения от веры, она подверглась пыткам. После многочисленных мучений ее казнили, и она приняла мученическую смерть за свою преданность Христу.

Приметы 28 октября

Народные приметы 28 октября / Фото: Unsplash

Утром стоит густой туман до оттепели.

Луна ярко светит – ждите дождя.

Иней на деревьях будет мороз.

Что завтра нельзя делать

Запрещается плохо говорить о покойниках, иначе их душа не найдет покоя. Также нельзя ссориться, злословить и пьянствовать — навлечете беды и несчастья.

Что можно делать завтра

Святой мученице Параскеве Пятницы молились об удачном замужестве и легких родах. А те, кто не мог зачать ребенка, просили святого помочь им в этом деле.

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