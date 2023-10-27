28 октября — какой церковный праздник, почему девушкам запрещено мыть и расчесывать волосы

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 28 октября, в православном календаре день памяти Параскевы Иконийской (Пятницы). Параскева Иконийская была христианской святой и великомученицей, жившей в III веке в Малой Азии и пострадавшей за свою веру во Христа. Ее имя означает "Пятница" на греческом языке, потому что она была крещена в пятницу и пятница была днем Страстей Христовых. Она стала проповедницей и обратила в христианство многих людей. За это ее приговорили к смерти и жестоко мучили. Во время пыток она отдала Богу душу свою.

Ее культ распространился среди православных верующих, особенно на востоке Европы. На иконах ее изображают в красной одежде мученицы, она держит крест, сверток или сосуд с миром. Почитается Параскева как покровительница полей, скота, семейного благополучия и целительница больных.

В народной традиции восточных славян Параскева пятница также ассоциировалась с давним культом плодородия и персонификацией пятницы как женского дня недели. Это был преимущественно женский культ, связанный с чествованием "святых мест" — источников, колодцев, камней. Параскева Пятница считалась жесткой покровительницей, наказывающей женщин за нарушение определенных правил.

Церковный праздник 28 октября – день памяти преподобного Иова Почаевского

Преподобный Иов Почаевский был великим православным священнослужителем, писателем и чудотворцем, жившим в XVI-XVII веках. Он родился в Галиции, а в 12 лет стал монахом. Он был настоятелем Дубенского Крестного монастыря, где способствовал изданию Острожской Библии. Позже переселился в Почаевскую гору, где основал Почаевскую лавру. Иов написал множество произведений в защиту православия и создал Почаевскую типографию. Он умер в 1651 году, а его мощи были найдены нетленными в 1659 году.

Приметы 28 октября

Народные приметы 28 октября / Фото: Pexels

Иней на деревьях утром указывает на заморозки.

Утром туман – ждите оттепели.

Идет снег – весна придет рано.

Что сегодня нельзя делать

В этот день женщинам запрещалось ссориться и ругаться, иначе их ждала одинокая старость. Также нельзя слишком сильно веселиться – позже будете лить слезы. Под запрет подпадало рукоделие. А молодым девушкам нельзя было мыть и расчесывать волосы — иначе еще долго придется ждать жениха.

Что можно делать сегодня

В этот день обычно занимались мелкими домашними делами и делать это нужно только в хорошем настроении. Также девушкам за поверьями нужно было помолиться святой Параскеве, чтобы быстро и счастливо выйти замуж.

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