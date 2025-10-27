- Дата публикации
28 октября — какой церковный праздник, о чем следует обязательно обратиться в этот день к святой Параскеве
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 28 октября, в православном календаре день памяти святых мучеников Терентия и Неонилы. Терентий был христианским служителем, а его жена Неонила верной последовательницей Христа. Они воспитали семерых детей: Сарвила, Фото, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникию. Все они жили в благочестии и исповедовали веру в Иисуса Христа.
Во время гонений на христиан семья была арестована язычниками. Их подвергли жестоким пыткам: подвешивали, терзали, поливали раны уксусом и поджигали тела. Несмотря на все мучения, они оставались верны Христу. Все члены семьи были обезглавлены за отказ отречься от христианской веры.
Церковный праздник 28 октября — день памяти святой мученицы Параскевы Пятницы
Святая Параскева родилась в III веке в городе Эпов (ныне часть Турции) в благочестивой христианской семье. От ранней юности она проявляла глубокую веру, отказалась от замужества и материальных благ и посвятила себя служению Богу. Она отличалась строгим постом, молитвой, благотворительностью и милосердием, помогая бедным, больным и отверженным.
Параскева жила во времена преследований христиан при императоре Диоклетиане (конец III — начало IV века). Из-за преданности Христу и проповеди веры она была арестована. Святая подверглась пыткам, ее пытались заставить отречься от христианства, однако осталась непоколебимой. Согласно преданию, ее подвергли пыткам и наконец обезглавили, она приняла мученическую смерть.
Приметы 28 октября
Если на Параскеву сухо и солнечно, зима будет холодной, но без сильных снегопадов.
Ветер 28 октября — к суровым ветрам и вьюгам зимой.
Густой туман и роса на 28 октября — хороший знак для будущих посевов.
Что завтра нельзя делать
В этот день стоит воздержаться от ссор и конфликтов — не ругайтесь, не выясняйте отношения с родственниками или мужчинами, и не отказывайте нуждающимся в помощи. Особенно осторожными нужно быть женщинам: лучше не браться за стирку, шитье, вязание, вышивку или прядение — энергия дня не способствует работе с тканью и нитями.
Что можно делать завтра
В православный праздник праздник Параскева становится тем, к кому обращаются с самыми искренними просьбами. Ей молятся о счастливом замужестве и гармонии в семье, о даровании ребенка, легких родах и здоровье малыша. Кроме того, к святой Параскеве часто обращаются за мудрым советом в поисках поддержки и пути в сложных жизненных обстоятельствах.