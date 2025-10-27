Церковный праздник 28 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 28 октября, в православном календаре день памяти святых мучеников Терентия и Неонилы. Терентий был христианским служителем, а его жена Неонила верной последовательницей Христа. Они воспитали семерых детей: Сарвила, Фото, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникию. Все они жили в благочестии и исповедовали веру в Иисуса Христа.

Во время гонений на христиан семья была арестована язычниками. Их подвергли жестоким пыткам: подвешивали, терзали, поливали раны уксусом и поджигали тела. Несмотря на все мучения, они оставались верны Христу. Все члены семьи были обезглавлены за отказ отречься от христианской веры.

Церковный праздник 28 октября — день памяти святой мученицы Параскевы Пятницы

Святая Параскева родилась в III веке в городе Эпов (ныне часть Турции) в благочестивой христианской семье. От ранней юности она проявляла глубокую веру, отказалась от замужества и материальных благ и посвятила себя служению Богу. Она отличалась строгим постом, молитвой, благотворительностью и милосердием, помогая бедным, больным и отверженным.

Параскева жила во времена преследований христиан при императоре Диоклетиане (конец III — начало IV века). Из-за преданности Христу и проповеди веры она была арестована. Святая подверглась пыткам, ее пытались заставить отречься от христианства, однако осталась непоколебимой. Согласно преданию, ее подвергли пыткам и наконец обезглавили, она приняла мученическую смерть.

Приметы 28 октября

Народные приметы 28 октября / © unsplash.com

Если на Параскеву сухо и солнечно, зима будет холодной, но без сильных снегопадов.

Ветер 28 октября — к суровым ветрам и вьюгам зимой.

Густой туман и роса на 28 октября — хороший знак для будущих посевов.

Что завтра нельзя делать

В этот день стоит воздержаться от ссор и конфликтов — не ругайтесь, не выясняйте отношения с родственниками или мужчинами, и не отказывайте нуждающимся в помощи. Особенно осторожными нужно быть женщинам: лучше не браться за стирку, шитье, вязание, вышивку или прядение — энергия дня не способствует работе с тканью и нитями.

Что можно делать завтра

В православный праздник праздник Параскева становится тем, к кому обращаются с самыми искренними просьбами. Ей молятся о счастливом замужестве и гармонии в семье, о даровании ребенка, легких родах и здоровье малыша. Кроме того, к святой Параскеве часто обращаются за мудрым советом в поисках поддержки и пути в сложных жизненных обстоятельствах.