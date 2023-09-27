28 сентября — какой церковный праздник, зачем готовить сладкий пирог и почему лучше не выходить из дома

Завтра, 28 сентября, в православном календаре день памяти преподобного Харитона Исповедника. Преподобный Харитон Исповедник – это христианский святой, живший в IV веке и пострадавший за веру во время гонений на христиан. Он был родом из Иконии, где увидел мученическую смерть святой Фекли, которую он чтил всю свою жизнь. После освобождения из тюрьмы он отправился в паломничество на Святую Землю, где был захвачен разбойниками и спасся от них чудом. Он остался жить в пещере, где разбойники привели его и сделал из нее церковь. Там он начал свой отшельнический подвиг и привлек к себе многих учеников. Он основал три монастыря в Иудейской пустыне: Фаранскую, Иерихонскую и Сукийскую лавры. Он также дал своим ученикам правила монашеской жизни, повлиявшие на формирование Иерусалимского Типикона. Он умер около 350 и был похоронен в Фаранской лавре.

Приметы 28 сентября

Народные приметы 28 сентября / Фото: Pexels

Зайцы еще не изменили окрас — зима еще не придет.

Северный ветер прогнозирует суровую зиму.

Шерсть у собаки очень густая – будут сильные морозы.

Что завтра нельзя делать

Нежелательно убирать и работать в доме, считается, что можно "выгнать" все хорошее из дома. Также наши предки старались не планировать на этот день венчание. С давних пор люди верили, что 28 сентября неблагоприятный день, поэтому старались не выходить из дома, чтобы не навлечь на себя беды.

Что можно делать завтра

В этот день существовала любопытная традиция – семейная пара готовила вместе сладкий пирог, которым угощала родных и близких. Считалось, что так можно получить долгую и счастливую жизнь вместе.

Читайте также: