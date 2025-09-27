Церковный праздник 28 сентября / © Unsplash

Завтра, 28 сентября, в православном календаре день памяти святого исповедника Харитона. Преподобный Харитон родился в городе Иконии (современная Турция) в семье благочестивых христиан. В молодости он отрекся от мирской жизни, чтобы полностью посвятить себя служению Богу. Во время гонений на христиан при императоре Аврелиане (270–275 гг.) Харитон был схвачен, жестоко истязан и заключен в тюрьму.

После длительных страданий он был уволен при правлении императора Тацита. Восстановившись, он отправился в Иерусалим, где его снова захватили разбойники, которые привели его в пещеру в Фаранской пустыне. Там змея отравила их вино, и они погибли, а Харитон остался в живых. В благодарность за чудесное спасение он решил остаться в этой пещере, чтобы служить Господу. Этот случай стал началом его монашеского пути.

Харитон стал основателем Фаранской Лавры — первого монастыря в иудейской пустыне, став образцом для дальнейших монашеских общин. Впоследствии он основал еще две обители: Иерихонскую и Сукийскую (Старая Гавра). Все три монастыря имели строгий устав, который Харитон сам заключил, включая правила поста, молитвы и совместной жизни. Он также установил правило, согласно которому монахи должны есть только раз в день — вечером, ограничиваясь хлебом, солью и водой.

Святой Харитон скончался около 350 года в глубокой старости. Он был похоронен в Фаранской Лавре, в церкви, построенной на месте его чудесного спасения.

Церковный праздник 28 сентября — день памяти святого Вячеслава

Вячеслав родился около 907 года в семье князя Борживоя I и княгини Людмилы, которая также была канонизирована как святая мученица. С раннего возраста он был воспитан в христианском духе, что послужило основой его дальнейшей деятельности. В 921 году, после смерти отца, Вячеслав стал князем Чехии.

Он руководил мудро и справедливо, заботясь о христианском просветлении своего народа. Выкупая детей язычников, проданных в рабство, он отдавал их на воспитание в христианском духе. Князь Вячеслав был миролюбив, чтил духовенство, украшал храмы. Он много потрудился для укрепления христианства в Чехии. В частности, святой Вячеслав перенес мощи мученика Вита в столицу Чехии, в построенный князем чудесный храм во имя святого мученика.

В 929 году, во время молитвы, Вячеслав был коварно убит в дверях церкви своим братом Болеславом I и его прислужниками. Тело князя было изрублено и оставлено без погребения. Однако его мать, услышав о смерти сына, нашла его и положила в церкви освященной при княжеском дворе.

Приметы 28 сентября

Народные приметы 28 сентября

Гусь прячет голову под крыло — до ранней зимы.

Ясная погода — зима будет снежной.

Муравейники большие в лесу — до похолодания.

Что завтра нельзя делать

По древним верованиям, 28 сентября не следует жаловаться на свою жизнь — считается, что жалобы могут навлечь неприятности. Также не советуют рассказывать о своих планах другим. В народе этот день считается неблагоприятным: верят, что тогда активизируются темные силы, поэтому без необходимости лучше не покидать дом, особенно после заката.

Что можно делать завтра

Преподобный Харитон Исповедник является покровителем в тяжелых жизненных обстоятельствах: к нему обращаются за советом, просят помочь принять правильное решение и об исцелении от болезней.