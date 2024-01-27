28 января — какой церковный праздник, почему в этот день нельзя оскорблять кошек

Завтра, 28 января, в православном календаре день памяти преподобного Ефрема Сирина. Ефрем Сирин был христианским богословом и поэтом, жившим в IV веке. Он родился в Нусайбине, Месопотамии, и учился у Низбийского епископа Иоанна. После смерти Иоанна он переехал в Эдессу, где проповедовал и писал произведения на сирийском языке. Он также путешествовал в Египет и Сирию, где встречался с отшельниками и св. Василием Великим. Он поселился в пещере близ Эдессы, где молился и сочинял гимны и молитвы. Он скончался от чумы 373 года. Его произведения имеют огромное значение для сирийской литературы и христианства.

Церковный праздник 28 января – день памяти Ефрема Печерского

Преподобный Ефрем Печерский был выходцем из боярского рода, ставшего учеником преподобного Антония Печерского. Он служил Богу молитвой и постом, путешествовал в Константинополь и Палестину, где ознакомился с уставом Студийского монастыря. Позже он был назначен епископом Переяславским и митрополитом Киевским. Он заслужил славу святителя, строителя церквей и чудотворца. Он упокоился в конце XI века, и его мощи хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Приметы 28 января

Народные приметы 28 января / Фото: Unsplash

Сильный ветер – год будет сырым и холодным.

Дым стелется над землей, но ветра нет – ждите снегопада.

В печи гудит ветер – будет похолодание.

Что завтра нельзя делать

В народном календаре в этот день чествовали домового духа. А потому существовало поверье, если его не "задобрить", то он начнет озорничать и вредить. Женщинам запрещалось ссориться и злословить, потому что домовой услышит и начнет громко скрипеть дверью. А еще нельзя было оскорблять кошек. Их считали подругами домовых. Иначе он разозлится и спутает нити для вязания.

Что можно делать завтра

А вот заглядываться в зеркало девушкам и женщинам, особенно после полудня, считалось хорошей приметой. Верили, что это поможет сохранить красоту и молодость надолго. А перед сном домовому рассказывали сказки, чтобы он не бузил.

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