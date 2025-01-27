28 января — какой церковный праздник, почему запрещается лениться и завидовать

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 28 января, в православном календаре день памяти святого преподобного Ефрема Сирийца. Ефрем родился в городке Нисибис (современный Мидят, Турция), что было частью Сирии в то время. Он вырос в христианской среде и получил глубокое религиозное воспитание. В раннем возрасте присоединился к монашеской жизни, посвятив себя молитве и духовной дисциплине.

Ефрем был известен как великий проповедник и защитник христианской веры, в частности отстаивал праведность и чистоту учения против ересей. Особенно активно он противостоял еретическому учению арианства, отрицавшего божественность Христа.

Он также был известен своей поэтической деятельностью, оставив после себя многочисленные гимны и каноны. Наиболее известны его «гимны покаяния» и многочисленные молитвенные тексты, хранящиеся в церковной литургии по сей день. Он использовал поэзию как мощный инструмент для обучения и просветления верующих, в частности, в таких жанрах, как псалмы, напевы и каноны.

После того, как Ефрем стал священником, он продолжал обучать и духовно вести людей, активно занимаясь миссионерской деятельностью. Он основал монастырь в Сирии, где ему удалось собрать большое количество последователей, следовавших его учению. Его литературная деятельность была чрезвычайно многогранной и включала богословские трактаты, комментарии к Священному Писанию, поэзию и каноны, хранящиеся в религиозных текстах и сегодня.

Ефрем жил в период великих религиозных и политических изменений во время правления императора Юлиана Отступника (361—363 гг.), пытавшегося восстановить язычество в Римской империи. Ефрем активно выступал против язычества, что также оказалось в его трудах.

В старости преподобный Ефрем отправился в Палестину, где провел последние годы своей жизни в молитвенном созерцании. Он умер около 373 в городе Эдеса (современный Урфа в Турции).

Приметы 28 января

Народные приметы 28 января / Фото: pixabay.com

Услышать пение птиц — к сильному потеплению.

Ветреная погода показывает, что лето будет дождливым.

Безоблачный и ясный день — к ранней весне.

Что завтра нельзя делать

Лучше не заниматься в этот день уборкой в доме, иначе можно "вымести" счастье. Если пригласили гостей, не отпускайте их домой без небольшого подарка, это принесет благополучие. Нельзя завидовать и лениться, в противном случае могут появиться проблемы со здоровьем.

Что можно делать завтра

Наши предки не забывали оставить на столе угощение для домового, который является хорошим духом дома. Если его задобрить, то он принесет счастье и радость в дом.

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