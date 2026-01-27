Церковный праздник 28 января / © Pixabay

Завтра, 28 января, в православном календаре день памяти святого преподобного Ефрема Сирийца. Ефрем родился около 306 года в городе Низибия (Месопотамия, современная территория Турции). По преданию, он происходил из христианской семьи, однако в юности носил вспыльчивый характер и склонность к резким поступкам. Жизненные испытания и внутренняя борьба стали для него путём глубокого переосмысления собственного бытия.

Решающую роль в формировании духовного мировоззрения Ефрема сыграл святой Иаков, епископ Низибийский, под духовным руководством которого будущий подвижник принял крещение и начал путь церковного служения. Именно здесь зародились его богословские интересы и любовь к Священному Писанию.

Ефрем Сирийец никогда не принимал священнического сана, оставаясь диаконом из глубокого смирения и осознания собственного несовершенства. Это решение стало отличительной чертой его духовного образа: он избегал почестей, избирал путь внутреннего очищения и полного служения Богу.

После захвата Низибии персами Ефрем поселился в Эдессе, ставшей средоточием его подвижнической жизни и творчества. Там он вел строгий аскетический образ жизни, сочетая уединение с активной духовно-просветительской деятельностью.

Самая большая слава святого Ефрема связана с его литературным наследием, которое насчитывает сотни гимнов, поэм, толкований Священного Писания и морально-аскетических наставлений. Он писал на сирийском языке, используя поэтическую форму как средство богословского познания.

Особое место в духовном наследии святого занимает покаянная традиция. Самым известным его произведением является молитва святого Ефрема Сирийца, которая читается во время Великого поста и стала настоящим духовным символом аскетического периода церковного рока: «Господи и Владыка жизни моей, духа ленивости, халатности, властолюбия и тщеславия не дай мне…» Эта моли добродетелей через смирение, самопознание и любовь.

В годы голода в Эдессе Ефрем активно занимался благотворительностью: организовывал помощь бедным, ухаживал за больными, призывал состоятельных к милосердию. Его слово имело большую силу, потому что подтверждалось личным примером.

Святой преподобный Ефрем Сирийец отошел к Господу 373 года, оставив после себя наследие, которое и по сей день остается духовным указателем для миллионов верующих.

Приметы 28 января

Яркие звезды ночью — в морозную погоду в ближайшее время.

Сильный мороз обещает раннюю весну.

Вороны каркают — к оттепели, а если прячутся — у похолоданию.

Что завтра нельзя делать

По древним народным верованиям, 28 января строго не одобряется какое-либо уничтожение живых существ в собственном доме. Особенно зловещим знаком считалось убийство домашних насекомых — пауков, сверчков или даже тараканов. Такие действия, по поверью, могли привлечь к дому печаль, потери и непредсказуемые невзгоды. Также считалось большим грехом оскорблять кошек или любых других домашних животных, ведь жестокость к ним якобы возвращалась человеку сторицей.

Что можно делать завтра

В день православного чествования верующим советовали обратиться к собственной совести, искренне раскаяться в совершенных проступках и попросить прощения у тех, кто был обижен словом или поступком. В этот день особенно часто возносили молитвы к святым, прося их покровительства перед Господом.