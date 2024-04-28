29 апреля — какой церковный праздник, чего категорически нельзя делать, чтобы не заболеть

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 апреля, в православном календаре день памяти девяти мучеников Кизических. Девяти мучеников Кизических — это группа христианских святых, проповедовавших в малоазийском городе Кызык и принявших там мученическую смерть в III веке. Эти мученики были Феогнид, Руфь, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Они пришли в Кизик из разных городов, чтобы проповедовать христианство среди преимущественно языческого населения.

По своим убеждениям они были арестованы, судимы и подвергнуты разным пыткам, чтобы заставить их отречься от Христа и принести жертвы языческим богам. Однако они остались непоколебимыми в своей вере, и в результате их обезглавили.

Приметы 29 апреля

Народные приметы 29 апреля / Фото: Unsplash

Восход ясный — лето будет теплым.

Перед дождем видна молния – дожди будут долго.

Много майских жуков — до засушливого лета.

Что завтра нельзя делать

Нельзя в этот день обсуждать чужие успехи – в жизнь придет черная полоса. Также запрещалось делать защитные обереги — наши предки верили, что такие скорее навредят. Не рекомендуется сидеть постоянно в доме, ведь можно серьезно заболеть.

Что можно делать завтра

В этот день обязательно шли к целителям, чтобы улучшить здоровье и самочувствие. Начинали собирать лечебные травы. Верили, что именно в этот период они наделены особой силой.

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