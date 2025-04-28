Церковный праздник 29 апреля / © Pexels

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Завтра, 29 апреля, в православном календаре день памяти святых девяти мучеников в Кизице. Группа раннехристианских святых, пострадавших за веру в Иисуса Христа в III веке в городе Кызык (на территории современной Турции, в исторической области Малая Азия, на берегу Пропонтиды, теперь Мраморного моря).

Святые мученики были воинами-христианами, служившими в римском войске. Они открыто признавали свою веру во время гонений за императора Диоклетиана (284–305 годы), когда языческая власть требовала от граждан отречься от Христа и приносить жертвы идолам.

Когда девять воинов-христиан отказались поклоняться языческим богам, их схватили и подвергли жестоким пыткам. Святые переносили страшные мучения с непоколебимым мужеством, укрепляя друг друга верой. Их пытали бичеванием, резали тело, сжигали огнем. В конце концов их казнили, и каждый принял мученическую смерть за Христа.

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Их стойкость вдохновила многих язычников обратиться в христианство.

Ранние христиане сразу начали чтить девять мучеников как великих свидетелей веры. В Кизице над их мощами была построена церковь, ставшая местом паломничества. Святые девять мучеников считаются покровителями воинов и людей, подвергающихся преследованиям за веру.

Церковный праздник 29 апреля — день памяти святого преподобного Мемнона

Это христианский святой, живший в V веке и прославившийся подвижнической жизнью в пустыне и многочисленными чудесами.

Мемнон от юности посвятил себя Богу, оставив суетный мир и поселившись в суровой пустыне. Он стал игуменом одного из египетских монастырей (вероятнее всего, в районе Фиваиды или Скитийской пустыни).

Известен как большой аскет: проводил время в молитве, посте, безмолвии и строгом воздержании. Его жизнь была полна духовных подвигов — Мемнон учил своих учеников любви, смирению, терпению и вере во всемогущество Божие.

Именование “Чудотворец” свидетельствует, что его почитали не только за подвижническую жизнь, но и за особую благодать совершать чудеса через молитву.

Приметы 29 апреля

Народные приметы 29 апреля / © unsplash.com

Тепло и ясное небо — лето будет ясным и сухим.

Ласточки прилетели — погода уже будет стабильно теплой.

Облачное небо и дождь — к дождливому лету.

Что завтра нельзя делать

Не следует прибегать к ссорам, сплетням, конфликтам, чрезмерному веселью или празднованиям, таким как свадьба или дни рождения. Этот день не подходит для уяснения отношений или выражения гнева. Не следует говорить плохо о других или распространять сплетни.

Что можно делать завтра

В этот день к девяти святым обращаются за помощью в лечении всех недугов. Верят, что они дарят исцеление тем, кто страдает психическими заболеваниями и эпилепсией.