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29 апреля — какой церковный праздник, не забудьте попросить эту вещь в девяти целителей
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 29 апреля, в православном календаре день памяти святых девяти мучеников в Кизице. Группа раннехристианских святых, пострадавших за веру в Иисуса Христа в III веке в городе Кызык (на территории современной Турции, в исторической области Малая Азия, на берегу Пропонтиды, теперь Мраморного моря).
Святые мученики были воинами-христианами, служившими в римском войске. Они открыто признавали свою веру во время гонений за императора Диоклетиана (284–305 годы), когда языческая власть требовала от граждан отречься от Христа и приносить жертвы идолам.
Когда девять воинов-христиан отказались поклоняться языческим богам, их схватили и подвергли жестоким пыткам. Святые переносили страшные мучения с непоколебимым мужеством, укрепляя друг друга верой. Их пытали бичеванием, резали тело, сжигали огнем. В конце концов их казнили, и каждый принял мученическую смерть за Христа.
Их стойкость вдохновила многих язычников обратиться в христианство.
Ранние христиане сразу начали чтить девять мучеников как великих свидетелей веры. В Кизице над их мощами была построена церковь, ставшая местом паломничества. Святые девять мучеников считаются покровителями воинов и людей, подвергающихся преследованиям за веру.
Церковный праздник 29 апреля — день памяти святого преподобного Мемнона
Это христианский святой, живший в V веке и прославившийся подвижнической жизнью в пустыне и многочисленными чудесами.
Мемнон от юности посвятил себя Богу, оставив суетный мир и поселившись в суровой пустыне. Он стал игуменом одного из египетских монастырей (вероятнее всего, в районе Фиваиды или Скитийской пустыни).
Известен как большой аскет: проводил время в молитве, посте, безмолвии и строгом воздержании. Его жизнь была полна духовных подвигов — Мемнон учил своих учеников любви, смирению, терпению и вере во всемогущество Божие.
Именование “Чудотворец” свидетельствует, что его почитали не только за подвижническую жизнь, но и за особую благодать совершать чудеса через молитву.
Приметы 29 апреля
Тепло и ясное небо — лето будет ясным и сухим.
Ласточки прилетели — погода уже будет стабильно теплой.
Облачное небо и дождь — к дождливому лету.
Что завтра нельзя делать
Не следует прибегать к ссорам, сплетням, конфликтам, чрезмерному веселью или празднованиям, таким как свадьба или дни рождения. Этот день не подходит для уяснения отношений или выражения гнева. Не следует говорить плохо о других или распространять сплетни.
Что можно делать завтра
В этот день к девяти святым обращаются за помощью в лечении всех недугов. Верят, что они дарят исцеление тем, кто страдает психическими заболеваниями и эпилепсией.