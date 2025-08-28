Церковный праздник 29 августа / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 29 августа, в православном календаре Усекновение председателя Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был пророком и предтечей Иисуса Христа, призывающего к покаянию и крещению водой. По Евангелию, Ирод Антипа, правитель Галилеи, заключил в тюрьму Ивана из-за критики своего незаконного брака с Иродиадой (женщиной своего брата).

Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады Саломия танцевала перед Иродом, и он, пораженный танцем, пообещал дать ей любую награду. Подсказанная матерью, она попросила голову Иоанна Крестителя на блюде, и Ирод вынужден был выполнить приказ.

Усекновение главы Иоанна Крестителя символизирует мученичество за правду, непоколебимость в вере и проповеди Слова Божия. Глава Иоанна Крестителя в иконографии часто изображается на блюде или в руках ангела. Праздник напоминает об опасности пророческого слова для власти, живущей по своим интересам.

Реклама

Приметы 29 августа

Народные приметы 29 августа / © unsplash.com

Теплый и солнечный день — осень будет ясной и сухой, урожай хороший.

Дождливый день — осень будет дождливой.

Туман утром — предвещает похолодание и ранние заморозки.

Что завтра нельзя делать

Поскольку 29 августа чтят мученическую смерть Иоанна Крестителя, в этот день не принято устраивать веселье и шумное празднование. Рекомендуется воздерживаться от излишеств в еде и развлечениях, а Церковь советует соблюдать строгий пост.

В народных верованиях существует оговорка: нельзя пользоваться ножом, особенно для нарезки круглых продуктов, таких как хлеб, капуста или свекла. Считалось, что так человек будто берёт на себя грехи убийц Ивана. Также избегали продуктов красного цвета, потому что он ассоциируется с кровью святого.

Что можно делать завтра

Этот день прекрасно посвятить посещению церкви или молитве дома, обращаясь за покой душ всех павших героев и защитников Украины.