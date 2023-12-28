29 декабря — какой церковный праздник, почему нельзя желать здоровья и счастья

Завтра, 29 декабря, в православном календаре день памяти Вифлеемских младенцев.

Вифлеемские младенцы — это мальчики младше двух лет, которых приказал убить царь Ирод, когда узнал о рождении Иисуса Христа. По Евангелию от Матфея, волхвы увидели звезду, означавшую приход нового царя, и пошли искать его в Иудее. Ирод, боявшийся потерять свой престол, попросил волхвов сообщить ему о месте, где находится младенец, чтобы он мог поклониться ему. Но волхвы, предупрежденные Богом во сне, не вернулись к Ироду, а пошли другим путём. Тогда Ирод разозлился и приказал уничтожить всех мальчиков в Вифлееме и окрестностях. Эта жестокая резня называется убийством невиновных.

Православная церковь чтит память Вифлеемских младенцев 29 декабря. Они считаются первыми мучениками Христа, хотя они не знали о нем. Их подвиг символизирует невинность, чистоту и самопожертвование. Их также называют святыми невинными младенцами Вифлеемскими.

Церковный праздник 29 декабря – день памяти преподобных Марка, Феофила, Иоанна.

Преподобные Марк, Феофил и Иоанн – это трое святых, живших в Киево-Печерском монастыре в XI-XII веках. Они славились своими подвигами аскетизма, молитвы и любви к Богу.

Преподобный Марк был назван Гробокопачем, потому что он постоянно рыл гробы для умерших братьев. Он считал, что таким образом он напоминает о смерти и временности земной жизни. Он также помогал больным и бедным, и имел дар пророчества. Он умер в 1093 году и был похоронен в Ближних пещерах.

Преподобный Феофил был назван Плаксивым, потому что он постоянно плакал о своих грехах и о грехах всего мира. У него был брат-монах, преподобный Иоанн, с которым они жили в одной келье. Они так любили друг друга, что просили Бога умереть в один день. Их молитва была услышана, и они умерли в 1074 году и похоронены в Дальних пещерах.

Приметы 29 декабря

Народные приметы 29 декабря / Фото: Pexels

Метель — июль будет дождливым.

Окна потеют – к оттепели.

Куры садятся на насест раньше — будет мороз.

Что завтра нельзя делать

В этот день не желали здоровья и счастья, потому что верили, что все свершится наоборот. Потому дату часто называли Страшным днем. Верили, что на землю выходит всяческая нечисть. Также запрещалось жаловаться на судьбу, скучать.

Что можно делать завтра

Пытались день провести дома со своей семьей. Верили, что тогда весь год семья будет счастлива и здорова. Также читали молитвы. Например, женщины шли в церковь и молились о здоровье своих детей.

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