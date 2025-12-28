Церковный праздник 29 декабря / © Pixabay

Реклама

Завтра, 29 декабря, в православном календаре день памяти святых детей убитых в Вифлееме. Евангелист Матфей рассказывает, что после рождения Иисуса в Иерусалим пришли волхвы с Востока, ища «новорожденного Царя Иудейского». Царь Ирод Великий, испугавшись потери власти, приказал убить всех мальчиков в Вифлееме и его окрестностях до двух лет (Мф. 2:16). Этот приказ и послужил причиной массового убийства невинных детей.

Церковь признает их мучениками, потому что они погибли вместо Христа и Христа. В богословии это называют «крещением кровью» — мученичество засчитывается как полнота христианского свидетельства. Святой Августин писал, что эти дети «не могли говорить, но уже исповедовали Христа своей смертью».

Церковный праздник 29 декабря — день памяти святого преподобного Маркела

Святой Маркел родился около конца IV века в знатной и богатой христианской семье. Получил основательное светское и богословское образование, хорошо знал Священное Писание, творения Отцов Церкви и отличался редкой духовной зрелостью еще с юных лет.

Реклама

Несмотря на блестящие перспективы, он отрекся от светской жизни, осознав, что его призвание — служение Богу в монашеском подвиге.

Маркел принял постриг в монастыре Неусыпающих монахов, основанном преподобным Александром Акоимитом. После смерти преподобного Александра братия единодушно избрала Маркела игуменом. Его настоятельство стало золотым периодом обители. При его игуменстве монастырь стал духовным центром Константинополя, известным далеко за пределами столицы.

Святой Маркел жил во время острых христологических споров после Халкидонского Собора 451 года. Его авторитет был настолько велик, что к нему обращались епископы, монахи и миряне в поисках духовного совета. Преподобный Маркел отошел к Господу около середины V века (ориентировочно 485), после многих лет игуменского служения.

Приметы 29 декабря

Народные приметы 29 декабря / © pexels.com

Снег 29 декабря — к урожаю хлеба в следующем году.

Туман или метель — на неурожай или холодное лето.

Голуби спят в хлевах или среди людей — холод и метель скоро.

Что завтра нельзя делать

В народе 29 декабря называли Страшным днем. Верили, что именно в это время темные силы ходят по миру, поэтому людям советовали быть очень осторожными и не легкомысленными. По народным поверьям, в этот день строго запрещено: сетовать на свою судьбу, отказывать в помощи нуждающимся и оставлять детей без присмотра.

Реклама

Что можно делать завтра

Этот день советуют проводить в кругу семьи, заботиться о доме и близких. Также существует традиция сжигать старые вещи, веря, что вместе с ними можно выгонять из дома неудачу и беды.