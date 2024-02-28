29 февраля — какой церковный праздник, почему этот день считают самым опасным и неблагоприятным

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 февраля, в православном календаре день памяти святого Кассиана. Святой Кассиян – это выдающаяся фигура в христианской традиции. Он жил в IV-V веках и родом происходил из Римской империи. Иван Касиян родился около 360 года, вероятно, в области Скифии, на северном Причерноморье и нижнем Дунае (тогдашняя Римская провинция, а сегодня земли Румынии). Обладал высоким уровнем образованности. Принял монашеский постриг и отправился в Палестину, где провел множество времени в аскетических подвигах.

После паломничества он вместе с духовным братом Германом путешествовал по Фиваиде и Скитской пустыне. После собора под Дубом 403 года, низложившего власти святителя Иоанна, константинопольский клир направил преподобного в Рим. В Константинополе Иван Касиян познакомился со святым Иоанном Златоустым.

После переезда в Галлию он поселился в Массилии (современный Марсель). Там он устроил два общинных монастыря – мужской и женский. В 20-х годах V века он сформировал правила для монастырей, где вместе живут монахи разных гендеров.

Его письменная деятельность включает 12 книг "Об устройстве кино" палестинских и египетских монастырей. Его беседы с пустынными отцами дали образцы совместных монастырей и познакомили людей с духом подвижничества православного Востока.

В народных присказках и легендах Киевщины и Левобережья святой Касиян изображается мрачным и злым мужчиной. Известное выражение: "Почему ты Кассианом смотришь!" — употребляется, когда дети смотрят на людей из-под лба. Злой Кассиан часто изображается в фольклорных произведениях с длинными ресницами и бровями злыми глазами.

В Православной церкви день святого Касияна выпадает на 29 февраля, то есть только на высокосные (кассиановые) годы.

Приметы 29 февраля

Народные приметы 29 февраля / Фото: Pexels

Туман или снег указывают на хороший урожай.

Трещит лес – к морозам.

Облака высоко на небе – весна будет солнечной.

Что завтра нельзя делать

Лучше всего в этот день отдохнуть от важных или трудных дел, чтобы не привлекать к себе завистливого Касияна. Вообще этот день считали неблагоприятным и очень опасным, ведь он встречается всего раз в четыре года. Согласно народным приметам, все, что бы вы ни подумали или ни сделали, будет неудачным. Крестьяне даже старались не выходить лишний раз на улицу, чтобы не навлечь на себя беду.

Что можно делать завтра

По поверьям Касиян властвует над ветрами, которых он держит в 12 оковах за 12 замками. Поэтому часто в этот день бывала ветреная погода. Предки верили, что это так Касиян развлекается. Проводили этот день дома, у родных и близких, не занимаясь важными делами.

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