Церковный праздник 29 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 29 июля, в православном календаре день памяти святого мученика Калиника. Он жил в III веке, во времена правления императора Декия (ок. 249–251 гг.), который известен своими жестокими гонениями на христиан. Калиник был родом из Ликаонии (современная территория Турции) и происходил из знатной языческой семьи, однако еще в юности искренне уверовал во Христа и принял святое крещение.

После обращения он ревностно проповедовал Евангелие, путешествуя по городам и селам, обращая многих язычников в христианскую веру. Его проповедь отличалась простотой, силой духа и искренним милосердием, поэтому она находила глубокий отклик в сердцах слушателей. В его устах истина Евангелия была убедительной, а в его жизни — живым свидетельством любви Божией.

Когда власти узнали о его деятельности, Калиника схватили и привели на суд к наместнику в Анкире (современная Анкара). Он твердо исповедовал свою веру во Христа и отказался принести жертву языческим богам. Его долго мучили: избивали, пытали, заставляли отречься от веры. Но святой оставался непоколебимым.

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Его приговорили к смертной казни — сожжение заживо. Даже в огне Калиник не предал своего Спасителя. По преданию, во время казни Бог даровал ему облегчение: мученик отошел к Господу еще до того, как пламя коснулось его тела.

Приметы 29 июля

Народные приметы 29 июля / © unsplash.com

Если на Калинника дождь — будет мокрая осень.

Солнечная и тихая погода обещает хороший урожай поздних зерновых.

Грохот грома — на длинную и дождливую осень.

Что завтра нельзя делать

В народе верили, что в этот день не стоит заниматься обычными делами, которые могут “связать” удачу: не давай денег в долг, не бери в руки иглу или нить, не работай в поле или в доме. Считалось, что любой труд или споры, особенно с родственниками, могут принести застой по делам, ссоры или неудачи. День лучше провести спокойно, в мире с собой и близкими.

Что можно делать завтра

По давним обычаям, в этот день люди направлялись в лес — собирать спелые ягоды и искать первые грибы. А еще верили: кто в Калинов день обнимет куст калины или прислонится к ее стволу, тот наберет силу, здоровье и внутреннее равновесие. Калина считалась не просто растением, а источником жизненной энергии и оберегом души.