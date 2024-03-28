29 марта — какой церковный праздник, что сделать, чтобы укрепить связь двух сердец

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 марта, в православном календаре день памяти святого Марка Арефуссийского. Жил в IV веке и являлся епископом в Сирии. Он пострадал за веру во Христа во времена императора Юлиана Отступника. Он поддерживал христиан и пытался бороться с ересью и язычниками. Во времена императора Константина Великого Марк разрушил немало капищ, сбросил идолов. Язычники на него очень разозлились и позже пытались получить денежную компенсацию за разрушенные храмы. Однако Марк отказался, за что его пытали.

Приметы 29 марта

Народные приметы 29 марта / Фото: Pexels

Многие лебеди уже на озерах плавают — к теплой весне.

Сильно течет сок из березы — к дождливому лету.

Услышать гром — к похолоданию.

Что завтра нельзя делать

Издавна было поверье, что в этот день нельзя готовить много блюд, иначе хозяйка останется без здоровья. Также не желательно сидеть и отдыхать у вербы, ведь наши предки верили, что души покойников приходят на землю, чтобы встретить весну, и они собираются у этих деревьев.

Что можно делать завтра

Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошей. Верили, если парень подойдет к этому дереву с любой емкостью, соберет сок, выпьет его, а затем эту емкость закопает на месте, это гарантирует укрепление связи его сердца с любимой.

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