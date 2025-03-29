Церковный праздник 29 марта / © Фото из открытых источников

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Сегодня, 29 марта, в православном календаре день памяти святых священномучеников Марка и Кирилла. Святой Марк был священником и активно проповедовал христианство. В его времена, когда император Диоклетиан начал массовые гонения на христиан, Марк стал одной из его жертв. Его арестовали, пытали и, вероятно, казнили из-за отказа отречься от веры. Дата его мученической смерти точного подтверждения не имеет, но его имя стало символом стойкости верности Христу.

Святой Кирилл был, скорее всего, диаконом или священником, и тоже пострадал за свою веру. Как и Марк, он был арестован и подвергнут пыткам из-за отказа поклоняться языческим богам. Его мученическая смерть является свидетельством того, что даже в самые трудные времена человек может оставаться верным своим убеждениям.

Приметы 29 марта

Народные приметы 29 марта / © Unsplash

Идет дождь, значит весна затянется и будет много воды.

Ясная погода на 29 марта сулит теплую и сухую весну.

Туман или облачность 29 марта свидетельствуют о холодных ночах в ближайшие дни.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня следует избегать всех негативных эмоций и поступков: нельзя ссориться, злиться, оскорблять других или обижаться, злословить, завидовать или отказывать в помощи. Также в этот день запрещается рубить и пилить деревья, а также разжигать огонь, поскольку это считается греховным поступком. Согласно народным приметам, не рекомендуется стирать, шить или заниматься каким-либо рукоделием.

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Что можно делать сегодня

К святому Марку обращаются с просьбой о помощи в трудные моменты жизни, молятся за духовную и физическую силу, о защите и покровительстве, а также укреплении веры и защите от всякого зла, как известного, так и неизвестного. В этот день особенно почитают березу — по древним преданиям, именно это дерево однажды спасло Богородицу и младенца Иисуса от бури. Поэтому к березе всегда относились с большим уважением и благоговением.