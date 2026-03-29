29 марта — какой церковный праздник, что грех делать в этот день, до кого молиться
Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Сегодня, 29 марта, в православном календаре день памяти святых священномучеников Марка и Кирилла. Священномученики Марк и Кирилл были священниками в период ранних христианских общин, когда христианство еще не было признано государством. Они несли слово Божие, проповедовали нравственные и духовные ценности и оберегали верующих от духовного упадка.
Их служение отличалось не только проповедями, но и безграничной любовью к людям. Они активно поддерживали бедных и больных, оказывали духовную опеку и наставляли к праведной жизни.
Из-за преданности Христу священников подверглись преследованиям. Марк и Кирилл отказались отречься от своей веры даже под угрозой смерти. По легендам, они прошли через жестокие пытки, оставаясь непоколебимыми в своей вере, и наконец были замучены за исповедание Христа. Их смерть стала подлинным свидетельством духовного мужества и служения Богу.
Приметы 29 марта
Если 29 марта солнечно и тепло, то лето будет ранним и урожайным.
Северный ветер в этот день считается знаком, что весна будет затяжной.
Если кошки и собаки ищут теплые места — в холодные дни в ближайшее время.
Что сегодня нельзя делать
По народным поверьям, 29 марта является днем особой осторожности. Нельзя рубить или пилить деревья, а также разжигать костер — считалось, что это приносит грех. Также нежелательно стирать, шить или заниматься любым рукоделием. Этот день советуют посвятить покою и внутренней концентрации.
Что можно делать сегодня
Верующие обращаются к святому священномученику Марку, прося его о духовной и физической силе в сложные времена, о покровительстве, укреплении веры и защите от неизвестного и зла. Хорошо провести этот день в храме: поставить свечу за упокой тех, кого уже нет рядом, помолиться за их души — вера и молитва помогают искупить их грехи и дарят внутреннее спокойствие нам самим.