29 ноября — какой церковный праздник, почему на Парамона Зимовказника нельзя подметать в доме

Завтра, 29 ноября, в православном календаре день памяти святого мученика Парамона. Святой мученик Парамон был одним из тех, кто отдал свою жизнь за веру во Христа во время жестоких гонений императора Декия. Жил он в городе Вифинии на юге Азии. Он был добрым и честным человеком, любившим Бога и ближнего. В 250 году император Декий приказал всем жителям Римской империи приносить жертвы языческим божествам. Кто отказывался, того казнили. В Вифинии было заточено 370 христиан, подвергавшихся страшным пыткам, надеясь, что они отрекутся от Христа.

Святой Парамон не мог спокойно смотреть на это преступление. Он вышел на площадь, где проходило судилище, и громко осудил жестокость правителя и военных. Он заявил, что он тоже христианин, и что нет другого Бога, кроме Единого Истинного Бога, Господа Иисуса Христа. За это его арестовали и привели к правителю Аквиану, который был наместником Декия.

Аквиан попытался соблазнить Парамона обещаниями и угрозами, но тот оставался непоколебимым в своей вере. Тогда Аквиан приказал его жестоко пытать: ему отрубили уши, нос, язык, руки и ноги. Святой Парамон терпел мучения с мужеством и радостью, прославляя Бога. Наконец ему отрубили голову, и он пошел в Царство Небесное. Так же были убиты и 370 мучеников, не предавших Христа.

Святой Парамон является примером подлинного христианина, не боявшегося страдать и умирать за свою веру. Он вступился за своих братьев и сестер, нуждавшихся в помощи и защите. Он не давался на провокации и соблазны мира, но следовал за Христом до конца. Он является покровителем и покровителем всех, кто страдает правдой и справедливостью. Мы можем обращаться к нему с молитвой, чтобы он усилил нашу веру и дал нам силу переносить трудности жизни.

Церковный праздник 29 ноября – день памяти Акакия Синайского

Преподобный Акакий Синайский был монахом, жившим в VI веке на горе Синай. О его жизни рассказал блаженный Иоанн Листвичник в своей книге. Акакий служил у злорадного старца, который часто презирал и оскорблял его. Однако он старался вести благочестивую жизнь, молился и очень сильно верил в Господа. Все приказы и указания старца мужчина пытался выполнять честно и решительно, однако ему это радости не доставляло. Часто Акакий ложился в гроб и делал вид, будто умер. Проходившие мимо люди спрашивали, действительно ли умер этот святой. На что сам Акакий отвечал, что послушный умереть не может.

Однажды старец отдал приказ Акакии принести ему воды из источника. Акакий ушел, но забыл взять с собой сосуд. Он помолился Богу, чтобы помог ему выполнить повеление. Тогда он увидел, что на земле лежит лист пальмы, который был велик и крепок. Он согнул его в виде чаши и наполнил водой. Затем он вернулся к старцу и принес ему воду. Старец был очень удивлен и спросил, где он взял такой чудесный сосуд. Акакий сказал, что это дар Божий, и показал ему листок. Старец взял его в руки и увидел, что он был сух и ломок. Он понял, что Акакий совершил чудо, и начал плакать. Он исповедовался во всех своих грехах и просил Акакия простить ему. С тех пор он стал уважать и любить Акакия и вместе с ним служить Богу.

Акакий Синайский является примером настоящего монаха, который не обращал внимания на оскорбления и презрения, но с терпением и смирением исполнял волю Божью. Он не искал славы и похвалы, но жил в скромности и простоте. Он не давался на искушения и суеты мира, но стремился к духовному росту. Он является покровителем и покровителем всех, кто стремится к святости и чистоте. Мы можем обращаться к нему с молитвой, чтобы он дал нам мудрость и смирение, чтобы он наставил нас на путь спасения.

Приметы 29 ноября

Народные приметы 29 ноября / Фото: Pexels

Сухая погода – зима будет теплой и бесснежной.

Снег рыхлый и большие снежинки – к оттепели.

Снегопад указывает на богатый будущий урожай.

Что завтра нельзя делать

Запрещено на Парамона Зимоуказателя подметать в доме и вытирать пыль — издавна верили, что тогда можно выместить свое счастье. Также не стоит переезжать в новый дом – там вас не будет ждать семейное благополучие. Не следует рисковать, особенно с финансами.

Что можно делать завтра

Разрешалось в этот день брать взаймы продукты или деньги. Даже существовало поверье, кто сможет дать кому-то взаймы продукты или деньги в Парамонов день, тот будет целый год в достатке. Незамужние девушки вечером собирались и гадали на суженого.

Читайте также: