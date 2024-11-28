29 ноября — какой церковный праздник, запрещающийся делать, чтобы защитить детей от болезней

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 ноября, в православном календаре день памяти святых мучеников Парамона и Филумена. Пострадали за веру Христову во II веке. Их жизнеописания являются частью ранней христианской традиции, свидетельствующей о жестоком преследовании христиан в период римских императоров, в частности во времена императора Адриана.

Парамон был священником, а Филумен – диаконом. Оба они происходили из города Магнезии (современная Турция), являвшегося одним из центров христианской общины того времени. Когда император Адриан приступил к преследованию христиан, Парамон и Филумен открыто исповедовали веру во Христа и отказались приносить жертвы языческим богам.

Их схватили, подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить их отречься от Христа. Они выдержали все пытки с большим мужеством, и, по свидетельству, Парамон даже проповедовал своим палачам, обращая их к христианской вере. В результате оба святых были казнены.

Приметы 29 ноября

Народные приметы 29 ноября / Фото: Unsplash

Восход солнца красного цвета – начнется сильный ветер.

Снежит этот день — метели будут к Николаю.

Пасмурно и туманно – скоро пойдет снег.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается стричь волосы детям до 12 лет. Иначе вы встретите ум и здоровье. Нельзя подвергаться вредным привычкам – темные силы завладеют вашей душой.

Что можно делать завтра

Это благоприятный день, чтобы взять у соседей взаймы любые продукты, например, соль. Считается, что тогда вы получите везение на весь год.

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