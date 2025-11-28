Церковный праздник 29 ноября / © unsplash.com

Завтра, 29 ноября, в православном календаре день памяти святых мучеников Парамона и Филумена. Святые мученики Парамон и Филумен жили в период раннего христианства, примерно в III–IV веке, когда христиане подвергались преследованиям от римской власти за веру. Их имена известны благодаря преданиям о мужестве в вере и стойкости перед мучительскими палачами.

Парамон был христианином, известным своей ревностью в вере. По некоторым источникам он был ремесленником или учителем и активно проповедовал христианство среди людей, что привлекало внимание языческой власти.

Филумен (также Филумен) был его союзником в вере, который поддерживал его в проповеди и христианской деятельности.

Известно, что оба мужа подверглись пыткам и смерти из-за своего исповедания Христа. Их мученическая смерть стала примером для верующих и символом стойкости перед гонениями. Они отказались отречься от Христа, несмотря на угрозу пыток. Их казнили, и мученичество стало свидетельством непоколебимой веры и любви к Богу.

Приметы 29 ноября

Утренний иней на деревьях предвещает морозный декабрь.

Северный или северо-восточный ветер 29 ноября сулит морозную зиму.

Лесные звери, активно готовящиеся к зимней спячке, указывают на холодные дни.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным поверьям лучше воздержаться от уборки и выноса мусора — иначе вместе с хламом можно случайно “вынести” из дома удачу и благополучие. Не советуют рассказывать о своих планах — как только их озвучишь, они могут навсегда остаться только мечтой. Также день не подходит для переезда или масштабных изменений в жилье.

Что можно делать завтра

На праздник Парамона традиционно пекут постную выпечку, а сообразительные хозяйки пытались посетить соседей и одолжить что-то маленькое — потому что, по народным верованиям, после этого богатство само “постучит” в дом.