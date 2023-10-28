29 октября — какой церковный праздник, почему нельзя оставлять ребенка самого дома

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 октября, в православном календаре день памяти Анастасии Римлянки. Анастасия Римлянка была христианской святой, жившей в III веке. Она родилась в семье знатного римского сенатора и получила хорошее образование. Она решила посвятить свою жизнь Богу и вступила в женский монастырь. Там она служила бедным и больным, помогая им материально и духовно.

За время преследования христиан Анастасия была арестована и отведена начальнику воинов Прова, который хотел заставить ее отказаться от своей веры. Анастасия выдержала разные пытки и пытки, но не изменила Христу. Наконец, ей отрубили голову.

Анастасию Римлянку чтят как покровительницу всех женщин, особенно страдающих от насилия, злоупотребления или неволи.

Церковный праздник 29 октября – день памяти преподобного Авраамия Затворника

Преподобный Авраамий затворник был святым подвижником, жившим в Киево-Печерской Лавре в XII-XIII веках. Он отдал свою жизнь Богу и ведению покаянной и скромной жизни. Он запер себя в своей келье и не выходил из нее даже на богослужение. Он молился, постился, читал Священное Писание и писал духовные произведения. Он также помогал другим монахам и людям, которые приходили к нему по совету или благословению.

Мощи преподобного Авраамия затворника покоятся в Ближних пещерах между мощами преподобномученика Анастасия и двенадцатью преподобными греческими мастерами.

Приметы 29 октября

Народные приметы 29 октября / Фото: Pexels

Вороны вдруг начали каркать — до мороза.

Низко плывут тучи – ждите непогоду.

Голуби воркуют к хорошей погоде.

Что завтра нельзя делать

Стол накрывать в этот день разрешалось только замужним женщинам, если это сделает одинокая девушка, еще год будет в девках ходить. Также не разрешалось оставлять ребенка самого дома, считалось, что в этот период нечистая сила может его унести.

Что можно делать завтра

Женщины в этот день обязательно одевали на шею кораллы, чтобы какие-либо дела заканчивались успешно в течение всего года. Наши предки верили, что такие украшения способны отгонять нечистую силу и негативную энергию.

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