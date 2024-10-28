29 октября — какой церковный праздник, помните об этом в этот день, чтобы удача всегда была на вашей стороне

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 октября, в православном календаре день памяти святой преподобномученицы Анастасии. Анастасия родилась в Риме в семье знатных и богатых христиан. Она проявила глубокую веру и благочестие с юных лет. По свидетельству Анастасия была отмечена красотой и добрыми делами, что привлекало внимание многих людей. В период гонений на христиан, организованных императором Диоклетианом, Анастасия была арестована за свою веру. Она отказалась отречься от Христовой веры, за что испытала многочисленные пытки. Ее стойкость в вере вдохновляла других христиан, и даже ее мучители поражались ее несокрушимостью. После смерти святой Анастасии ее имя стало известно среди верующих, и многие обращались к ней с молитвами. Она считается покровительницей женщин, а также покровительницей тех, кто страдает различными недугами.

Приметы 29 октября

Народные приметы 29 октября / Фото: Unsplash

Выпали осадки – через 10 дней будет оттепель.

Медленно плывут тучи – к быстрым заморозкам.

Утром растения покрыл иней – вечером пойдет снег.

Что завтра нельзя делать

Не следует общаться с малознакомыми людьми, потому что могут появиться серьезные конфликты. Нельзя оставлять детей самих дома или даже в комнате, злые духи их украдут.

Что можно делать завтра

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу, нужно в этот день надеть кораллы на шею. Также это благоприятный день для венчания и свадьбы.

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