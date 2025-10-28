Церковный праздник 29 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 29 октября, в православном календаре день памяти святой преподобномученицы Анастасии. Святая Анастасия родилась в Риме в семье сенатора Претекстата. Отец был язычником, а мать Фавста — тайной христианкой. Воспитанием дочери занимался святой Хрисогон, учивший ее Священному Писанию и христианским заповедям. Благодаря этому Анастасия выросла мудрой и благочестивой девственницей.

После смерти матери отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Однако Анастасия, стремясь сохранить чистоту, под предлогом болезни избегала супружеских обязанностей. В период гонений на христиан при императоре Диоклетиане, святая Анастасия посещала тюрьмы, где содержали христиан, и помогала им: кормила, перевязывала раны, поддерживала духом. Она также способствовала обращению язычников в христианство.

Анастасия была арестована за свою веру. После многочисленных пыток ее казнили. Однако даже после смерти ее имя стало символом мужества и веры. Ее мощи стали источником бессчетных чудес и исцелений.

Приметы 29 октября

Народные приметы 29 октября

Облака плывут низко — ожидаются похолодание или непогода.

На берегу еще есть листья — будет несколько теплых дней.

Голуби громко воркуют — погода будет теплой.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным поверьям не рекомендуется впускать в дом посторонних — это чревато потерей благосостояния и гармонии в семье. Также супругам следует избегать ссор: любой спор может оттянуть примирение на целых сорок дней.

Что можно делать завтра

В день православного праздника в честь святой Анастасии к ней прежде обращаются пастухи, веря, что она оберегает их стадо от болезней и приступов хищников. В то же время верующие просят у святой здоровья для себя и близких, укрепления веры во время гонений и испытаний, избавления от сомнений, тяжких воспоминаний, печали и уныния.