29 сентября — какой церковный праздник, почему нужно кормить бездомных и помогать родным

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 29 сентября, в православном календаре день памяти святого преподобного Кирияка отшельника. Кириак родился в IV веке в Палестине. Его ранняя жизнь отличалась обычной жизненной обстановкой, но вскоре он почувствовал зов к монашеской жизни. После расставания с мирской жизнью Кириак ушел в пустыню, где проводил время в молитве, посте и размышлениях. Он жил в полном одиночестве, ведя строгий образ жизни.
Его жизнь в пустыне сопровождалась многочисленными духовными испытаниями и соблазнами, но также и благодатными моментами, когда он получал видение и откровение от Бога. Кириак оставил после себя учение о важности молитвы, покаянии и покое души. Он учил, что подлинная духовность проявляется в простоте и смирении. Его жизнь стала основой для многих аскетических практик в монашеской жизни. Преподобный Кириак считается покровителем отшельников и монахов.
Приметы 29 сентября
- На небе много звезд – осень будет сухой.
- В лесу появились поздние грибы – к затяжной осени.
- Поздним вечером туман еще заморозков не будет.
Что завтра нельзя делать
Запрещается брать в руки спицы или другие подобные острые предметы. Если вдруг раниться до крови, можно умереть. Не стоит никому рассказывать о своих планах, они точно не сбудутся.
Что можно делать завтра
В этот день обязательно накормите бездомных или помогите родным в беде, ведь любая щедрость и доброта вернутся к вам в двойном размере. Главное — делать это от всей души.
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