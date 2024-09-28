29 сентября — какой церковный праздник, почему нужно кормить бездомных и помогать родным

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 сентября, в православном календаре день памяти святого преподобного Кирияка отшельника. Кириак родился в IV веке в Палестине. Его ранняя жизнь отличалась обычной жизненной обстановкой, но вскоре он почувствовал зов к монашеской жизни. После расставания с мирской жизнью Кириак ушел в пустыню, где проводил время в молитве, посте и размышлениях. Он жил в полном одиночестве, ведя строгий образ жизни.

Его жизнь в пустыне сопровождалась многочисленными духовными испытаниями и соблазнами, но также и благодатными моментами, когда он получал видение и откровение от Бога. Кириак оставил после себя учение о важности молитвы, покаянии и покое души. Он учил, что подлинная духовность проявляется в простоте и смирении. Его жизнь стала основой для многих аскетических практик в монашеской жизни. Преподобный Кириак считается покровителем отшельников и монахов.

Приметы 29 сентября

Народные приметы 29 сентября / Фото: Unsplash

На небе много звезд – осень будет сухой.

В лесу появились поздние грибы – к затяжной осени.

Поздним вечером туман еще заморозков не будет.

Что завтра нельзя делать

Запрещается брать в руки спицы или другие подобные острые предметы. Если вдруг раниться до крови, можно умереть. Не стоит никому рассказывать о своих планах, они точно не сбудутся.

Что можно делать завтра

В этот день обязательно накормите бездомных или помогите родным в беде, ведь любая щедрость и доброта вернутся к вам в двойном размере. Главное — делать это от всей души.

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