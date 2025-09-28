Церковный праздник 29 сентября / © Фото из открытых источников

Завтра, 29 сентября, в православном календаре день памяти святого преподобного Кирияка, исповедника. Кириак родился около 448 года в Коринфе в семье священника Иоанна и матери Евдоксии. Его дядя, епископ Коринфский Петр, заметил благочестивое поведение юноши и поставил его чтецом в соборной церкви. С ранних лет Кириак посвящал себя чтению Священного Писания, что укрепляло его духовную жизнь.

В возрасте 18 лет он отправился в Иерусалим, где принял монашеский постриг в Лавре преподобного Евфимия Великого. Там он совершенствовал свою духовную жизнь, практикуя молитву и аскезу.

Достигнув 70 лет, Кириак решил удалиться от мира и поселился в пустыне Натуфа вместе со своим учеником Иоанном. Известно, что ему прислуживал большой лев, охранявший его от разбойников и принимавший пищу из его рук.

Его жизнь стала примером для многих аскетов и монахов, стремившихся подражать его преданности молитве и одиночеству.

Приметы 29 сентября

Паутина летает в воздухе — ждите морозную зиму.

Галочки собираются в стаи — к ясной погоде.

Звезды утром мерцают — до смены погоды.

Что завтра нельзя делать

День крайне неудачен для любых новых начинаний, смены жилья или работы — все, начатое в этот день, может столкнуться с трудностями. Воздержитесь от демонстрации богатства, восхваления собственных достижений или украшения фактов — даже невинная ложь обернется вредом для вашей репутации.

Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать, это обязательно вернется проблемами. Не примеряйте чужую одежду или украшения: вместе с ними можно “перенять” чужие болезни или неприятности.

Что можно делать завтра

В этот день хозяйки активно готовили капусту к квашению. Народные наблюдения говорят: капуста, собранная в это время, получается особенно сочной, вкусной и идеально подходит для засолки. Для квашения обычно выбирали большие дубовые бочки, которые придавали готовому продукту особый вкус и аромат.