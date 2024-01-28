29 января – какой церковный праздник, почему мужу и жене нельзя ссориться, к чему это приведет

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 января, в православном календаре день памяти святого Лаврентия. Лаврентий Печерский был православным святым и подвижником, жившим в 13 веке. Он служил монашеским затворником в Киево-Печерском монастыре и отдал свою жизнь молитве, посту и одиночеству.

Церковный праздник 29 января — день перенесения мощей Игнатия Богоносца

Перенос мощей Игнатия Богоносца — это христианский праздник, посвященный переносу честных мощей святого Игнатия Богоносца, епископа Антиохии и мученика, из Рима в Антиохию.

Святой Игнатий Богоносец был учеником апостола Иоанна Богослова и служил епископом Антиохии в течение 40 лет. В правление императора Траяна он был арестован и отправлен в Рим, где его бросили на растерзание зверям в Колизее. Во время своего путешествия он написал семь писем в различные церкви, которые являются важными источниками раннехристианской теологии2.

После его мученической смерти в 107 году, верные собрали его кости и похоронили его в Риме. Впоследствии они были перенесены в Антиохию, где их похоронили в храме на дафнийском пригороде. В 450 году святые мощи перенесли в новую церковь, построенную на месте разрушенной языческой богини Фортуны. Мощи святого Игнатия прославились многочисленными чудесами. В середине VII века их снова перенесли в Рим в церковь святого Папы Климента.

Приметы 29 января

Народные приметы 29 января / Фото: Pexels

Из трубы поднимается сильный дым – весна придет рано.

Холодная погода – в августе будет жарко.

Ветряно — лето будет ненастным и дождливым.

Что завтра нельзя делать

Супругам запрещено ссориться между собой. Издавна существовало поверье, если мужчина и женщина лягут спать в ссоре, то конфликт затянется на долгие годы. Также нельзя оставлять детские просьбы без внимания. Считается, что святой Лаврентий вступится в чистую душу.

Что можно делать завтра

Для защиты от нечисти в этот день обязательно варили кашу, которую ели всей семьей. Также у домов вывешивали высушенный чернополох. Верили, что это растение поможет защитить жилище от ведьм.

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