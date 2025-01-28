29 января — какой церковный праздник, почему жене нельзя ругать мужа

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 января, в православном календаре перенос мощей святого священномученика Игнатия Богоносца. Игнатий был епископом Антиохийским и учеником апостола Иоанна Богослова. Он стал известен своей глубокой верой и мужеством во время преследований христиан. Игнатий активно проповедовал христианскую веру и был за это арестован римским императором Траяном, приказавшим его отправить в Рим, где святитель должен был стать мучеником. По дороге в Рим Игнатий писал свои знаменитые письма, в которых призывал христиан к стойкости в вере.

Святой Игнатий был казнен в Риме в 107 году, когда он был брошен во львов в Колизее. После его смерти святые мощи были сохранены и стали почитаться. Первоначально мощи святого Игнатия были похоронены в Риме, но позже, в IV веке, их перенесли в Константинополь (современный Стамбул) по просьбе императора Юстиниана I.

Перенесение мощей святого Игнатия считается важным событием, поскольку это послужило подкреплением христианской веры и распространению культа святого. Почтение его памяти способствовало укреплению духовного единства среди христиан в то время.

Приметы 29 января

Народные приметы 29 января / Фото: pixabay.com

Ветряно – год будет дождливым.

Петухи очень рано начали петь – ждите потепления.

Метель — лето будет жарким.

Что завтра нельзя делать

Жене нельзя ругать мужчину в этот день, иначе ссора может надолго затянуться и даже повлечь за собой серьезные проблемы в семье. Не следует ничего поднимать с земли, потому что можете получить проблемы со здоровьем.

Что можно делать завтра

Крестьяне обязательно осматривают амбары, чтобы подсчитать, сколько зерна и прочих запасов осталось до конца зимы. Это удачный день для зимней рыбалки, рыба будет хорошо клевать.

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