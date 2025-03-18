3-4 капли на ватный диск – и даже в жару под мышками будет сухо: работает лучше дезодоранта

Неприятный запах, желтые пятна от пота на любимой одежде, от которых довольно сложно избавиться, и ощущение дискомфорта знакомы каждому человеку. С наступлением теплого времени года потливость усиливается еще больше. И не каждый дезодорант может справиться с этой передрягой. Однако есть простые народные методы, которые помогут решить проблему, даже в самые жаркие дни подмышками будет сухо.

Какие народные методы помогут избавиться от потливости

Лосьон из дубовой коры. Надо взять столовую ложку измельченной дубовой коры, залить стаканом кипятка и настоять 30 минут. Затем нужно процедить настой и добавить ложку лимонного сока. Полностью остывший лосьон следует убрать в холодильник для последующего хранения. Этим средством нужно протирать под мышками днем и вечером, достаточно нанести на ватный диск 3-4 капли. Если пользоваться лосьоном регулярно, то потоотделение значительно снижается. Кроме того, средство обладает приятным освежающим ароматом лимона. Также раствор отбеливает кожу под мышками благодаря лимонной кислоте в составе. Попробуйте этот метод и вы больше никогда не захотите использовать магазинные дезодоранты.

Надо взять столовую ложку измельченной дубовой коры, залить стаканом кипятка и настоять 30 минут. Затем нужно процедить настой и добавить ложку лимонного сока. Полностью остывший лосьон следует убрать в холодильник для последующего хранения. Этим средством нужно протирать под мышками днем и вечером, достаточно нанести на ватный диск 3-4 капли. Если пользоваться лосьоном регулярно, то потоотделение значительно снижается. Кроме того, средство обладает приятным освежающим ароматом лимона. Также раствор отбеливает кожу под мышками благодаря лимонной кислоте в составе. Попробуйте этот метод и вы больше никогда не захотите использовать магазинные дезодоранты. Аптечная ромашка. Надо взять четыре столовых ложки аптечной ромашки и залить кипятком, пол литра будет достаточно. Дайте отвару настояться и добавьте чайную ложку пищевой соды. Полученным раствором следует обрабатывать подмышки утром и вечером.

Надо взять четыре столовых ложки аптечной ромашки и залить кипятком, пол литра будет достаточно. Дайте отвару настояться и добавьте чайную ложку пищевой соды. Полученным раствором следует обрабатывать подмышки утром и вечером. Сода. Смешайте столовую ложку обыкновенной пищевой соды с небольшим количеством теплой воды, чтобы образовалась пастообразная смесь. Эту пасту нужно нанести на чистую кожу под мышками на 10-15 минут, а затем тщательно смыть водой. Таким образом, можно избавиться от обильного потоотделения и уменьшить количество бактерий в зоне подмышек.

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