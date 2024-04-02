3 апреля — какой церковный праздник, зачем бросать в воду еду и умываться настоявшейся водой

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Никиты Исповедника. Преподобный Никита Исповедник был игуменом Мидикийского монастыря в Вифинии. Он родился в Вифинской Кесарии в благочестивой семье. После смерти матери, умершей через восемь дней после его рождения, его отец Филарет принял монашество, а Никита остался на воспитании у своей бабушки.

С юных лет Никита служил в местном храме и находился в служении у отшельника Стефана. Впоследствии он поступил в Мидикийский монастырь, где принял монашеский постриг. Спустя семь лет Никита был рукоположен в сан пресвитера. После смерти игумена Никифора, Никита был избран новым игуменом монастыря.

Преподобный Никита был известен своей праведной жизнью и даром чудотворения. Он совершил много чудес, в частности, вылечил глухонемой юношу, вернул разум к сумасшедшему и исцелил двух бесноватых женщин.

Во время правления императора Льва Армянина, когда началась новая волна иконоборчества, Никита был вызван в Константинополь. Он твердо держался православной веры перед императором и был брошен в тюрьму вместе с другими игуменами, почитавшими святые иконы. В тюрьме он переносил пытки и поддерживал духовно других заключенных.

После смерти Льва Армянина Никита продолжал совершать чудеса, в частности, помог двум пленникам Фригийского царя бежать на свободу, а также спас трех человек с затонувшего корабля. Его жизнь и миссия были важными для распространения христианства.

Церковный праздник 3 апреля – день памяти святой мученицы Феодосии

Святая мученица Феодосия жила в VIII веке и была известна своей преданностью христианской вере и иконам. Она была единственным ребенком в семье, долго молившейся за рождение ребенка. После смерти отца в возрасте семи лет Феодосию отдали в женский монастырь святой мученицы Анастасии.

Когда император Лев Исавр начал гонения на иконопочитателей, Феодосия стала одной из защитниц икон. Она выступила против приказа императора уничтожить святые иконы, в том числе медный образ Спасителя, находившийся над медными воротами в Константинополе.

За свою отвагу и преданность Феодосия была заключена и подвергнута пыткам. В течение недели ей каждый день наносили по сто ударов, а на восьмой день она была жестоко избита насмерть. Тело святой мученицы было с благоговением погребено христианами в монастыре Диокритис в Константинополе, и место ее погребения стало известным многочисленными исцелениями больных.

Приметы 3 апреля

Народные приметы 3 апреля / Фото: Pexels

Гром гремит, а потом приходит похолодание – лето будет холодным.

Цветы мать-и-мачехи закрылись — ждите резкого похолодания.

Северный ветер указывает на дождливую погоду.

Что завтра нельзя делать

Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет холодной. Поэтому старались не шуметь у рек или других водоемов. Запрещалось умываться проточной водой, потому что удача отвратится от человека.

Что можно делать завтра

Обязательной традицией считалось "удобрение" водяного. Для этого шли в водоем и бросали в воду разные продукты питания. А еще верили, если умыться настоявшейся водой будешь молодым и здоровым. Позже эту воду лили под деревца, чтобы они лучше росли.

Читайте также: