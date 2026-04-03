Разное
7296
2 мин

3 апреля — какой церковный праздник, что нужно сделать в этот день перед тем, как идти на рыбалку

Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный праздник 3 апреля

Церковный праздник 3 апреля / © unsplash.com

Сегодня, 3 апреля, в православном календаре день памяти преподобного исповедника Никиты, игумена обители Мидикийской. Преподобный Никита, игумен Мидикийской обители, принадлежит к числу святителей-исповедников, чей подвиг в вере послужил примером непоколебимости и благочестия для поколений. Его жизнь и деятельность связаны с Мидикийской обителью — духовным центром монашеской добродетели, известным суровым аскетизмом и духовной глубиной.

Игумен Никита жил во времена, когда христианство подвергалось гонениям, а верность Христовой Церкви сопровождалась многочисленными испытаниями. Он избрал путь сурового монашества, посвятив себя молитве, посту и духовному наставничеству братии монастыря. Его руководство обителью отличалось мудростью и глубокой духовной проницательностью: преподобный Никита не только организовывал жизнь монастыря, но и помогал духовно расти всем, кто искал в монастыре убежище и наставничество.

Своей бесстрашной преданностью православной вере преподобный Никита получил звание исповедника. Он мужественно переносил гонения и преследования за веру, оставаясь примером стойкости и чистоты сердца. Его подвиг был духовным свидетельством того, что даже в трудные времена жизни, исполненная любви к Богу и ближнему, способна озарить тьму и принести благополучие души.

Церковный праздник 3 апреля — день памяти иконы Божией Матери «Неувядающий Цвет»

Эта икона издавна считается символом вечной красоты души, духовного обновления и постоянной поддержки в трудные времена.

Икона «Неувядающий Цвет» имеет глубокий духовный смысл: она помогает верующим находить утешение во время скорби, поддерживает в решении семейных проблем и дарит надежду на счастливую супружескую жизнь. Традиционно перед этим образом молятся об укреплении семейных уз, защите дома от невзгод и исцелении от душевных скорбей. Особенно девушки просят у Богородицы счастливого замужества, а женщины — гармонии и благополучия в семье.

Исторически икона «Неувядающий Цвет» использовалась и в важных семейных обрядах: невесту благословляли перед образом в день свадьбы, считая, что это приносит счастье и благополучие в семье. Хотя икона и традиционно считается «женской», молиться перед ней может каждый христианин в поисках духовной поддержки и мудрости.

Приметы 3 апреля

Народные приметы 3 апреля / © unsplash.com

  • Тепло в этот день — весна будет ранней и в целом теплой.

  • Спокойная и ясная погода — к хорошему урожаю.

  • Облачная и ветреная погода — ждите прохладного лета.

Что сегодня нельзя делать

По древним народным поверьям в этот день не стоит кричать на берегу реки или озера — говорят, что это может разгневить водяного духа, охраняющего воду.

Что можно делать сегодня

По народным обычаям, прежде чем идти на рыбалку, полезно оставить подарок водяному: немного хлеба, каши или куриных требушек в воду — это знак уважения к водной стихии и гарантия хорошего улова.

