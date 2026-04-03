3 апреля — какой церковный праздник, что нужно сделать в этот день перед тем, как идти на рыбалку
Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Сегодня, 3 апреля, в православном календаре день памяти преподобного исповедника Никиты, игумена обители Мидикийской. Преподобный Никита, игумен Мидикийской обители, принадлежит к числу святителей-исповедников, чей подвиг в вере послужил примером непоколебимости и благочестия для поколений. Его жизнь и деятельность связаны с Мидикийской обителью — духовным центром монашеской добродетели, известным суровым аскетизмом и духовной глубиной.
Игумен Никита жил во времена, когда христианство подвергалось гонениям, а верность Христовой Церкви сопровождалась многочисленными испытаниями. Он избрал путь сурового монашества, посвятив себя молитве, посту и духовному наставничеству братии монастыря. Его руководство обителью отличалось мудростью и глубокой духовной проницательностью: преподобный Никита не только организовывал жизнь монастыря, но и помогал духовно расти всем, кто искал в монастыре убежище и наставничество.
Своей бесстрашной преданностью православной вере преподобный Никита получил звание исповедника. Он мужественно переносил гонения и преследования за веру, оставаясь примером стойкости и чистоты сердца. Его подвиг был духовным свидетельством того, что даже в трудные времена жизни, исполненная любви к Богу и ближнему, способна озарить тьму и принести благополучие души.
Церковный праздник 3 апреля — день памяти иконы Божией Матери «Неувядающий Цвет»
Эта икона издавна считается символом вечной красоты души, духовного обновления и постоянной поддержки в трудные времена.
Икона «Неувядающий Цвет» имеет глубокий духовный смысл: она помогает верующим находить утешение во время скорби, поддерживает в решении семейных проблем и дарит надежду на счастливую супружескую жизнь. Традиционно перед этим образом молятся об укреплении семейных уз, защите дома от невзгод и исцелении от душевных скорбей. Особенно девушки просят у Богородицы счастливого замужества, а женщины — гармонии и благополучия в семье.
Исторически икона «Неувядающий Цвет» использовалась и в важных семейных обрядах: невесту благословляли перед образом в день свадьбы, считая, что это приносит счастье и благополучие в семье. Хотя икона и традиционно считается «женской», молиться перед ней может каждый христианин в поисках духовной поддержки и мудрости.
Приметы 3 апреля
Тепло в этот день — весна будет ранней и в целом теплой.
Спокойная и ясная погода — к хорошему урожаю.
Облачная и ветреная погода — ждите прохладного лета.
Что сегодня нельзя делать
По древним народным поверьям в этот день не стоит кричать на берегу реки или озера — говорят, что это может разгневить водяного духа, охраняющего воду.
Что можно делать сегодня
По народным обычаям, прежде чем идти на рыбалку, полезно оставить подарок водяному: немного хлеба, каши или куриных требушек в воду — это знак уважения к водной стихии и гарантия хорошего улова.