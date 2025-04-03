Церковный праздник 3 апреля / © Pexels

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Сегодня, 3 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Никиты исповедника . Он жил в IX веке в Византийской империи и избрал путь монашеской жизни, посвятив себя молитве и духовному совершенствованию.

С юности Никита присоединился к монастырю в Мидикийской обители (Вифиния, современная Турция), где его наставником был мудрый игумен Никита Старший. Впоследствии он сам возглавил монастырь и стал духовным авторитетом для братии и всех, кто стремился к праведной жизни.

В то время Византийская империя переживала сложный период иконоборчества. Император Лев V Армянин жестоко преследовал всех, кто не соглашался с его приказом запретить иконы. Никита решительно выступил в защиту священных изображений, отказавшись отречься от их почитания. За свою твердость он понес наказание — его сослали в изгнание, где он подвергся многочисленным испытаниям.

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Несмотря на трудности, он не изменил своим убеждениям. Лишь после смерти императора Льва, когда власть получил Михаил II, ситуация несколько изменилась и преподобный смог вернуться в родную обитель. В последние годы жизни он провел в тишине и молитве, наставляя монахов и укрепляя их в вере.

Церковный праздник 3 апреля - день памяти мученицы Теодозии, девы

Она родилась в Кесарии Палестинской и с юности решила посвятить свою жизнь Богу, оставаясь девственной и преданной молитве. Теодозия жила во времена, когда римские императоры жестоко преследовали христиан, заставляя их отрекаться от веры и поклоняться языческим богам.

Однажды, проходя мимо места, где держали в тюрьме группу христиан, Теодозия остановилась, чтобы поддержать их, придать им мужество перед смертью. Она напоминала им, что испытание – это лишь временное страдание, которое приведет их в Царство Небесное.

Охранявшие заключенных Римские воины заметили ее и немедленно схватили. Ее привели к судье, приказавшему отказаться от веры и принести жертву идолам. Однако Теодозия оставалась несокрушимой и бесстрашно отвечала, что ничто не заставит ее предать Христа.

Разъяренные ее стойкостью, палачи начали жестоко ее мучить: ее избивали, ломали тело металлическими крюками, причиняя нестерпимую боль. Но даже в этих страшных мучениях она не сломалась. Наконец ее приговорили к смерти — по некоторым преданиям, ее утопили в море, по другим — ей отрубили голову.

Приметы 3 апреля

Народные приметы 3 апреля / © Unsplash

Солнце светит ярко – до тепла.

Какая погода 3 апреля, такова она будет летом.

Туман или дождь на 3 апреля — к дождливому лету.

Что сегодня нельзя делать

Не оставлять немытую посуду на ночь. Это связано с верованием, что грязная посуда может привлечь негативную энергию или нежелательных гостей в дом. Наши предки верили, что в этот день просыпается водяной, поэтому следует избегать шума у воды, чтобы не навлечь его гнев.

Что можно делать сегодня

В этот день совершаются специальные молитвы, молебны и каноны, посвященные святому Никите. Верующие могут посетить церковные службы, где читаются молитвы о мире и благополучии, а также вспоминают святого как пример несокрушимой веры.