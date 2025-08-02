Церковный праздник 3 августа / © Фото из открытых источников

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Завтра, 3 августа, в православном календаре день памяти святых преподобных Исаакия, Долмата, Фавста. Исаакий (Исаак) был известным отцом-христианским аскетом, богословом и мистиком.

Преподобный Долмат — святой, тоже аскет и отшельник, часто упоминается вместе со святыми Фавстом и Исаакием как пример добродетелей и духовной борьбы.

Исторически известно, что Долмат был учеником или соподвижником Фавста, и они вместе жили в пустыне или в монастыре, где соблюдали строгую аскезу.

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Преподобный Фавст — известный христианский подвижник, который вел жизнь отшельника, аскета и наставника в духовной мудрости. Его имя нередко упоминается наряду с Исаакием и Долматом.

Фавст, по церковной традиции, известен как великий подвижник, помогавший многим другим христианским монахам в духовном росте.

Приметы 3 августа

Народные приметы 3 августа / © unsplash.com

Если 3 августа тепло и ясно, осень будет теплой и сухой.

Дождь 3 августа — до мокрой осени.

Если утренний туман 3 августа густой — ближайшие дни будут солнечными.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, 3 августа следует избегать лени: если весь день провести без дела, лежа, вскоре можно заболеть. Особенно строго запрещено в этот день начинать уборку или выносить мусор — считается, что это приведет к тому, что кошелек пустует. Поэтому лучше беречь силы и не начинать дела, связанные с очищением дома.

Что можно делать завтра

По народным представлениям, 3 августа — это день, когда любое начатое дело будет иметь успешный результат и принесет хорошие плоды. Этот день считается благоприятным и для вступления в брак: хотя во время поста венчания не проводят, зарегистрировать брак в этот период вполне разрешено.

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