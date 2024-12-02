3 декабря – какой церковный праздник, почему этот день лучше провести в молчании

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

3 декабря, в православном календаре день памяти святого пророка Софонии. Святой пророк Софония был одним из двенадцати малых пророков, деятельность которых приходится на VII век до н.э. Его имя означает "Ягве (Бог) спрятал" или "спрятан в Боге". В Библии его пророческое произведение представлено в Книге Софонии, состоящей из трех глав.

Софония жил и пророчествовал во время правления иудейского царя Иосии (ок. 640–609 гг. до н.э.). Это было время значительных религиозных реформ, направленных на искоренение идолопоклонства и возвращение к поклонению истинному Богу. Софония был потомком царского рода, поскольку в своей книге он называет себя сыном Кушия, а также вспоминает своего прадеда Езекию, отождествляемого с царем Езекией.

Книга Софонии носит характер резких предупреждений и обещаний Божьего суда над грехами Израиля, а также окружавших его народов. Главная тема его пророчества – "День Господень", то есть день Божьего суда.

Приметы 3 декабря

Народные приметы 3 декабря / Фото: Unsplash

Кот садится у печи — к стуже.

Кошка легла посреди комнаты на полу – ждите потепления.

Кот скребет когтями пол — к сильной метели.

Что завтра нельзя делать

Этот день лучше провести в тишине и молчании, не стоит орать, петь, даже лучше отказаться от разговоров. Наши предки верили, что тогда вы сможете преуспеть в любых начинаниях следующего года.

Что можно делать завтра

В этот день охотники выходили в лес, чтобы определить сколько времени будет спокойная погода. Например, пытались наблюдать за белками, зайцами, поведение которых указывало на погоду в ближайшие дни.

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