3 декабря — какой церковный праздник, почему нужно попытаться лечь спать раньше

Завтра, 3 декабря, в православном календаре день памяти Ивана Молчальника. Иван Молчальник был православным святым, жившим в VI веке. Он родился в Никополе Армянском в семье благочестивых родителей. Он изучил Священное Писание и стал епископом колонийского. Но он отчаялся в мирских делах и покинул свой пост. Он вступил в монастырь преподобного Саввы в Иерусалиме и принял обет молчания. Он жил в пустыне, где Бог послал ему Льва в охранники. Он исцелял больных и помогал нуждающимся. Он скончался в возрасте 104 лет.

Церковный праздник 3 декабря – день памяти пророка Софония

Пророк Софония был одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета, жившего в VI веке до н.э. в Иудейском царстве. Он принадлежал к роду Симеона и был прямым потомком царя Езекии. Он проповедовал во времена правления царя Иосии, когда в Иудее происходила религиозная реформа. Он призвал народ к покаянию и возвращению к Ягве, Богу Израилю, и предупредил о наступающем "Дне Господнем", когда Бог будет судить все народы за их грехи. Он также предсказал приход Мессии, который принесет спасение и радость Израилю и всему миру.

Приметы 3 декабря

Народные приметы 3 декабря / Фото: Pexels

В печи трещат дрова – скоро придут сильные морозы.

На оттаявшую землю ложится снег — до неурожайного года.

Поют под окном снегури – будет оттепель.

Что завтра нельзя делать

Очень важно не хвастаться в этот день о своем финансовом благополучии, иначе можно быстро остаться без денег. Также нельзя делиться планами на будущее даже с очень близкими людьми. Не стоит давать никаких обещаний – их невозможно будет выполнить.

Что можно делать завтра

На Ивана Молчальника крестьяне пытались уйти спать как можно раньше. А все потому, что хранили свечи, поэтому не зажигали их, когда становилось темно. Также существовало поверье, что после заката в этот день выходит нечистая сила и люди пытались так от нее защититься.

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