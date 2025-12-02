Церковный праздник 3 декабря / © Фото из открытых источников

3 декабря в православном календаре день памяти святого пророка Софония. Софония жил и пророчествовал в Иудейском царстве во время царствования Иосии примерно в 640–609 гг. до Рождества Христова и, вероятно, имел доступ к царскому двору, откуда призывал народ к покаянию, осуждая идолопоклонство и духовное отступничество.

В Книге пророка Софонии отмечается Божий суд над Иудею и Иерусалимом из-за беззакония, а также соседних народов — филистимлян, моавитян, аммонитян, ассирийцев и других. Пророк предупреждает о «дне Господнем», когда состоится суд, но в то же время обещает спасение тем, кто покаялся и остался верен Богу.

Его послание является универсальным: оно призывает к очищению, духовному обновлению и надежде на божественное милосердие.

Приметы 3 декабря

Народные приметы 3 декабря / © unsplash.com

В печи трещат дрова — примета к морозу.

Поющие птицы — это признак вьюги.

Если на небе «плывут перья тучи» — будет метель.

Что завтра нельзя делать

В народе существовал особый запрет на этот день: 3 декабря не рекомендовалось много говорить. Считалось, что сдержанное молчание в этот день оберегает от проблем и приносит удачу.

Что можно делать завтра

В этот день верующие обращаются в молитве к пророку Софонию, прося его о здоровье и исцелении для себя и родных.