- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 1 мин
3 декабря — какой церковный праздник, который не рекомендуется делать в этот день и почему
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
3 декабря в православном календаре день памяти святого пророка Софония. Софония жил и пророчествовал в Иудейском царстве во время царствования Иосии примерно в 640–609 гг. до Рождества Христова и, вероятно, имел доступ к царскому двору, откуда призывал народ к покаянию, осуждая идолопоклонство и духовное отступничество.
В Книге пророка Софонии отмечается Божий суд над Иудею и Иерусалимом из-за беззакония, а также соседних народов — филистимлян, моавитян, аммонитян, ассирийцев и других. Пророк предупреждает о «дне Господнем», когда состоится суд, но в то же время обещает спасение тем, кто покаялся и остался верен Богу.
Его послание является универсальным: оно призывает к очищению, духовному обновлению и надежде на божественное милосердие.
Приметы 3 декабря
В печи трещат дрова — примета к морозу.
Поющие птицы — это признак вьюги.
Если на небе «плывут перья тучи» — будет метель.
Что завтра нельзя делать
В народе существовал особый запрет на этот день: 3 декабря не рекомендовалось много говорить. Считалось, что сдержанное молчание в этот день оберегает от проблем и приносит удачу.
Что можно делать завтра
В этот день верующие обращаются в молитве к пророку Софонию, прося его о здоровье и исцелении для себя и родных.